Nowe muzeum czekolady w Warszawie. Ile za bilet?

W sercu praskiej dzielnicy Warszawy czeka nas prawdziwa uczta smaków. Już 4 września, z okazji Międzynarodowego Dnia Czekolady, nastąpi otwarcie Muzeum Fabryki Czekolady. Bramy nowego królestwa czekolady zostaną szeroko otwarte. „Fabryka Czekolady” stanie się żywym świadectwem 170 lat historii firmy, której losy czekolady splatają się z dziejami Polski.

Inwestycje firmy Wedel na Pradze to nie tylko muzeum, ale też nowe linie produkcyjne oraz laboratorium R&D (Badań i Rozwoju). Część nowego budynku (około połowy) to nowa przestrzeń produkcyjna, czyli linie produkcyjne, które zostaną przeniesione ze starszej części fabryki, zaś w tej starszej części fabryki będą zainstalowane nowe linie produkcyjne. Łączne wydatki na tę inwestycję - oprócz muzeum - miały sięgać według wcześniejszych zapowiedzi ok. 300 mln zł.

Oczy pełne pasji

Projekt „Fabryka Czekolady” firma rozpoczęła w 2019 r. Historia czekolady i firmy E.Wedel w dużym stopniu jest też historią Polski na przestrzeni 170 lat.

Muzeum nie tylko opowiada historię czekolady, bo turyści będą mogli obejrzeć na żywo np. proces powstawania czekolady, wystawa będzie interaktywna i będzie angażowała wszystkie zmysły w tym węch, słuch i smak. Projekt rewitalizacji i powiększenia budynku, w którym jest muzeum, konstrukcja, wyposażenie muzeum plus produkcji to inwestycje prawie 200 mln zł - powiedział Maciej Herman podczas konferencji prasowej zapowiadającej otwarcie muzeum.

Cennik

Według informacji podanych przez portal Bankier.pl, ceny biletów wyglądają następująco:

bilet normalny kosztuje 70 zł,

bilet normalny z Kartą Dużej Rodziny wynosi 56 zł,

bilet ulgowy to koszt 55 zł,

bilet rodzinny (2+1 lub 2+2) jest dostępny za 59 zł,

bilet grupowy standardowy (dla grupy co najmniej 10 osób) kosztuje 59 zł,

bilet grupowy ulgowy (dla grupy co najmniej 10 osób) jest dostępny za 47 zł,

dzieci do 2. roku życia mogą wejść bezpłatnie.

Produkcja czekolady / autor: Materiał prasowy Wedel

Świadek trudnych chwil, symbol odrodzenia i nowoczesności

„Muzeum to połowa tego budynku, a druga połowa to część produkcyjna, gdzie na trzech piętrach będą nowe linie produkcyjne dla produktów Baryłki, Sezamki i Czekotubki” - wyjaśnił dyrektor zarządzający.

Pytany do kiedy starczy firmie mocy produkcyjnych dzięki tej inwestycji, Herman powiedział:

Planujemy też postawić jedną dużą linię produkcyjną, która zacznie działać od 2026 roku i to będzie koniec naszych możliwości produkcyjnych.

„Pod względem produkcyjnym przestrzeni nam wystarczy do 2027-2028, ale musimy się już zacząć rozglądać za nową lokalizacją do produkcji, tak aby w 2028-2029 roku zacząć produkować w nowym miejscu” - dodał dyrektor zarządzający. Wcześniej mówił o ewentualnej budowie nowej fabryki od podstaw lub akwizycjach.

Fabryka Czekolady to trampolina do sukcesu

Herman wskazał też, że dzięki muzeum „Fabryka Czekolady” Wedel chce m.in. zwiększyć świadomość marki wśród turystów zagranicznych, co może pomóc w zwiększaniu eksportu.

Ważnym elementem naszej strategii jest eksport - obecnie do 60 krajów - który stanowi ok. 10% naszej sprzedaży, a poprzez muzeum będziemy budować markę E.Wedel wśród turystów zagranicznych, żeby to była marka o jeszcze większym zasięgu na skalę europejską i światową - powiedział dyrektor zarządzający.

Dyrektor muzeum Robert Zydel przekazał zaś, że za projekt architektoniczny budynku muzeum odpowiada pracownia BIM Architekci.

Pijalnie czekolady

Herman podtrzymał też plany rozwoju Pijalni Czekolady E.Wedel, których spółka otwiera po kilka rocznie i obecnie jest to ok. 40 lokali, stąd w środku starszej części będzie też znajdowała się Manufaktura Rarytasów, które tworzone są ręcznie i sprzedawane w pijalniach, czyli będzie to mała fabryczka wewnątrz dużej fabryki.

Wedel, należący do japońskiej Grupy Lotte, to jeden z trzech największych producentów słodyczy czekoladowych w Polsce. Wraz z firmą Mondelez oraz Ferrero posiadają łącznie około 45% polskiego rynku słodyczy czekoladowych.

