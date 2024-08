Wysoka inflacja pozostanie u nas na dłużej

W kolejnych miesiącach inflacja będzie utrzymywać się na zbliżonych poziomach, a na koniec roku powinna być niższa niż 4,5 proc. – prognozują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Inflacja konsumencka sięgnie 4-4,5 proc. na koniec br., zaś Rada Polityki Pieniężnej może rozpocząć obniżki stóp w II kw. 2025 r. oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Wizja obniżek stóp procentowych definitywnie odsunęła się – stwierdza Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,2 proc. (przy wzroście cen usług o 6,2 proc. i towarów o 3,5 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,4 proc. (w tym towarów o 1,6 proc. i usług o 1,1 proc.).

Inflacja dotkliwie wysoka za sprawą cen energii

PIE: częściowe odmrożenie cen energii podniosło wskaźnik inflacji w lipcu

„GUS potwierdził, że inflacja w lipcu wzrosła z 2,6 proc. do 4,2 proc. Tym samym tempo wzrostu cen ponownie przekracza cel NBP. Odbicie wynikało z częściowego odmrożenia cen energii elektrycznej i gazu, te wzrosły średnio o 10,1 proc., co podbiło wskaźnik o 1,4 pp. Dodatkowo wciąż szybko rosną min. ceny usług – 6,2 proc.” - uważają analitycy PIE.

Ich zdaniem inflacja może chwilowo wzrosnąć we wrześniu i październiku z uwagi na efekty statystyczne, najprawdopodobniej w okolice 5,0-5,5 proc. Na koniec roku będzie jednak niższa niż 4,5 proc.

„Kolejne miesiące mogą przynieść lekkie odbicie inflacji bazowej ze względu na dostosowanie cen do rosnących kosztów pracy. Aktualne prognozy wskazują na stabilizację światowych cen żywności i surowców energetycznych, co sprzyja niższej inflacji” – dodają.

Ekonomiści ING: zmiany stóp NBP od II kwartału 2025?

Inflacja konsumencka sięgnie 4-4,5 proc. na koniec br., zaś Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może rozpocząć luzowanie monetarne w II kw. 2025 r., łącznie o 75 pb w całym 2025 r. oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

„Spodziewamy się, że do końca 2024 inflacja CPI będzie się utrzymywała w okolicach 4,0-4,5 proc.r/r, co nie pozwoli Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) na złagodzenie polityki pieniężnej, zwłaszcza, że gospodarka pozostaje na ścieżce ożywienia. Dużą niepewnością obarczone są prognozy inflacji w I poł. 2025, gdyż nie są znane plany rządu co do ewentualnych dalszych działań osłonowych w zakresie cen energii dla gospodarstw domowych. Prognozujemy, że II poł. 2025 przyniesie wyraźny spadek inflacji, a cykl obniżek stóp procentowych rozpocznie się w II kw. 2025 i będzie kontynuowany w 2026. W 2025 stopy mogą zostać obniżone łącznie o 75 pb, a w 2026 o kolejne 50 pb” - napisał starszy ekonomista Adam Antoniak banku w komentarzu do publikacji GUS o inflacji w lipcu

Ocenił, że za cały wzrost rocznego wskaźnika inflacji CPI w lipcu w stosunku do czerwca „odpowiadały wzrosty cen energii po wycofaniu tarczy energetycznej” - ceny nośników energii wzrosły w lipcu o 10,1 proc.m/m przy wzroście cen prądu o 19,9 proc. m/m i cen gazu o 16,8 proc. m/m i niewielkich wzrostach cen opału i centralnego ogrzewania.

Bank szacuje, inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii wzrosła w lipcu do 3,7-3,8 proc. r/r z 3,6 proc. r/r w czerwcu.

Lewiatan: wizja obniżek stóp procentowych definitywnie odsunęła się

Do końca roku nie ma większych szans na zejście inflacji do celu inflacyjnego NBP; wzrosty cen wyniosą ok. 5 proc. - ocenił w komentarzu ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

„Do końca roku nie ma już raczej większych szans na zejście inflacji do przedziału celu inflacyjnego NBP, a wręcz będziemy się ocierać o wzrosty cen na poziomie 5 proc. Biorąc pod uwagę dzisiejsze dane o zaskakująco wysokim wzroście PKB, wizja obniżek stóp procentowych definitywnie odsunęła się” - ocenił w komentarzu do danych GUS ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Dodał, że za przyspieszenie inflacji poza górną granicę celu inflacyjnego NBP (czyli 3,5 proc.) odpowiedzialne są głównie rosnące ceny prądu i gazu. Jak podał, energia podrożała o blisko 20 proc. w ciągu miesiąca i 18,5 proc. w skali roku, a w przypadku gazu wzrosty wyniosły odpowiednio ponad 16 proc. mdm oraz 16,1 proc. rdr.

Zielonka wskazał również na wzrost cen żywności, który w relacji rocznej przekracza 3 proc.

„W skali jednak jednego miesiąca widzimy, że rozłożony na raty powrót 5-proc. VAT na niektóre produkty spożywcze się już zakończył” - podał ekspert.

PAP, ISBnews, oprac. Sek

