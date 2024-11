Anatomia PKB: inwestycje zamarły, konsumpcja zwalnia

W III kwartale br. spowolnił wzrost konsumpcji publicznej i gospodarstw domowych. Słabym punktem struktury wzrostu PKB są inwestycje - zauważył Polski Instytut Ekonomiczny komentując dane GUS dot. PKB.

W czwartek GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto Polski w III kw. wzrósł o 2,7 proc. rdr w porównaniu do 3,2 proc. rdr w II kw. 2024 r. W szacunku flash GUS wskazał, że PKB w III kw. wzrósł o 2,7 proc.

»» O kwartalnych wynikach PKB czytaj tutaj:

PKB rośnie, ale za słabo na mocną końcówkę roku

„GUS wskazuje, że w III kw. wzrost gospodarczy opierał się na przyroście zapasów (+3,5 pkt.). Wzrost konsumpcji publicznej (+0,8 pkt.) i gospodarstw domowych (+0,2 pkt.) spowolnił. Na wynikach ciążą obroty z zagranicą (-1,5 pkt.) – słabsza koniunktura u partnerów handlowych obniża bilans handlowy Polski” - poinformowali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dodali, że inwestycje pozostały w stagnacji (+0,0 pkt.). Zdaniem ekonomistów jest to efekt gorszych wyników finansowych firm, wysokich stóp procentowych oraz przestoju w finansowaniu projektów infrastrukturalnych.

Problemy z konsumpcją

W komentarzu analitycy zwrócili uwagę, że dotychczasowy wzrost gospodarczy w 2024 r. bazował głównie na konsumpcji. Jednak - jak dodali - skala jej odbicia jest słabsza niż poprawa dochodów gospodarstw domowych – część z zarobionych pieniędzy gospodarstwa domowe przeznaczają na odbudowę oszczędności. „Ankieta NBP wskazuje na zwiększenie dochodów i obawy o sytuację swoją i kraju jako główną na przyczynę wzrostu oszczędności. Konsumenci zwiększają wydatki zarówno na towary i usługi” - podał PIE.

W opinii Instytutu dane GUS i Eurostatu sugerują, że sprzedaż detaliczna towarów rosła w tempie zbliżonym do produkcji w usługach – w sierpniu było to ok. 4,4 proc. w ujęciu rocznym. „Słabsze wyniki sprzedaży z ostatnich miesięcy obniżą wzrost konsumpcji w IV kwartale” - dodał PIE.

Inwestycje słabym punktem

Analitycy ocenili jednocześnie, że słabym punktem struktury wzrostu są inwestycje (+0,1 proc. r/r). Zwrócili uwagę, że niższe wyniki dotyczą zarówno prywatnych przedsiębiorstw i podmiotów publicznych. „Do III kw. roku nakłady inwestycyjne średnich i dużych firm spadły o 7,5 proc. r/r. Przedsiębiorstwa ograniczają wydatki na nowe budynki – nakłady inwestycyjne w tej kategorii spadły w pierwszych III kwartałach o 14,1 proc. r/r” - poinformowali.

Ich zdaniem słaby wynik inwestycji związany jest z pogorszeniem się sytuacji finansowej firm oraz cyklicznym przestojem w finansowaniu projektów z funduszy UE. Wyniki poprawią się wraz ze wzrostem realizacji projektów z funduszy UE. „MF i NBP prognozują, że w 2025 r. inwestycje będą rosły w tempie ok. 7 proc., a w 2026 odpowiednio o 7 proc. (MF) i 4 proc. (NBP) – różnice wynikają m.in. z założenia projekcji NBP o stałym poziomie stóp procentowych oraz niepewności dot. ostatecznego wykorzystania funduszy z UE” - wskazali ekonomiści PIE.

Konfederacja Lewiatan: Zaskakuje struktura wzrostu

Zaskakuje struktura wzrostu. Stolik z prognozami, co do wiodących składników wzrostu jeszcze stoi, ale poważnie się chwieje – komentuje dane GUS Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Do łask po siedmiu kwartałach wróciły zapasy, które wzrosły o ponad 17 proc. O ile dwa lata temu mogliśmy mówić o racjonalnych decyzjach pracodawców w odpowiedzi na zmieniające się ceny, tak teraz mamy raczej do czynienia z dużo mniejszym rynkiem zbytu dla produktów. Szczególnie, że nasz eksport zanotował wynik -2,1 proc., przy imporcie na poziomie +3,2 proc. - pisze w komentarzu analityk Lewiatana.

Zgodnie z oczekiwaniami i prognozami kuleją w tym roku inwestycje.To oczywiście wynik zeszłorocznej bardzo wysokiej bazy. W III kwartale inwestycje notują wynik 1,3 proc. wzrostu rok do roku. Ta sytuacja zapewne utrzyma się do końca roku zważywszy, że większość firm deklaruje w najbliższym kwartale utrzymanie poziomu inwestycji - wskazuje ekonomista.

Wyraźnie „siadło” w III kwartale spożycie prywatne. Konsumpcja jako główny motor napędowy zanotowała zaledwie wzrost 2,2 proc. w skali roku. Sugerowały to jednak już wyniki sprzedaży detalicznej. To co jednak niosło nasz popyt to głównie spożycie publiczne. Tu państwo nie oszczędzało na wydatkach i dzięki temu zanotowaliśmy wzrost na poziomie 6,2 proc. – podkreśla Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan Tuska. Zamach na 800 plus

Dwa giganty do zamknięcia! Czy Tusk choć kiwnie palcem?

Jak doszło do wypadku kolejowego? SZOKUJĄCY FILM

»» Dr Karol Nawrocki w obronie obywatelskiego projektu ustawy #TakDlaCPK - oglądaj konferencję na antenie telewizji wPolsce24