Tak źle w tym roku jeszcze nie było – inflacja 5 proc.!

Inflacja konsumencka wyniosła 5 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2024 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5 proc. (przy wzroście cen usług - o 6,7 proc. i towarów - o 4,3 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym towarów - o 0,4 proc. i usług - o 0,1 proc.)” - czytamy w komunikacie.

W październiku br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie m.in. żywności (o 0,7 proc.), odzieży i obuwia (o 3,4 proc.) oraz mieszkania (o 0,2 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,18 pkt proc., 0,13 pkt proc. i 0,06 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,4 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 pkt proc. i 0,03 pkt proc., podano także.

„W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie m. in. mieszkania (o 7,9 proc.), żywności (o 4,9 proc.), restauracji i hoteli (o 7,2 proc.), rekreacji i kultury (o 5,5 proc.) oraz zdrowia (o 5,9 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,01 pkt proc., 1,23 pkt proc., 0,41 pkt proc., 0,35 pkt proc i 0,32 pkt proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,8 proc.) oraz transportu (o 0,4 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,07 pkt proc. i 0,04 pkt proc.” - czytamy dalej.

Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 5 proc. w ujęciu rocznym w październiku br. (wobec 4,9 proc. r/r we wrześniu).

Analitycy: rosnące ceny żywności, paliw i energii napędzają inflację

Wzrost inflacji do 5,0 proc. potwierdza utrzymującą się wysoką presję cenową w polskiej gospodarce, głównie z powodu rosnących cen paliw, częściowego uwolnienia cen energii oraz wyższych cen żywności wynikających z ograniczonej podaży. Ceny paliw wzrosły także ze względu na efekt niskiej bazy sprzed roku, kiedy to, w okresie przedwyborczym były niższe - skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Inflacja bazowa, nieuwzględniająca cen żywności i energii, wciąż pozostaje wysoka, co wskazuje na uporczywą presję kosztową w usługach, które drożeją szybciej niż towary z powodu silnego popytu i presji płacowej. Po pełnym odmrożeniu cen energii inflacja może osiągnąć szczyt około 6 proc. w I kwartale 2025 roku, by od II kwartału zacząć spadać. Projekcje wskazują na powrót do celu inflacyjnego w ciągu dwóch lat” - przewidują analitycy Portu.

