Inflacja będzie dotkliwa co najmniej do wiosny

Listopadowy odczyt inflacji konsumenckiej CPI i jej spadek do 4,7 proc. r/r wobec 5 proc. r/r w październiku wynika głównie z wysokiej bazy cen paliw w ubiegłym roku na skutek wzrostu po odmrożeniu tych cen, oceniają analitycy banków i instytucji finansowych. Rewizja szybkiego szacunku listopadowej inflacji z 4,6 proc. r/r o 0,1 pkt proc. dotyczyła kategorii bazowych, a w listopadowym wskaźniku zaznaczył się silnie skok inflacji usług, prawdopodobnie wynikający z presji płacowej.

Jak podał dziś Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,7 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc.. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 4,6 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie br. (wobec 5 proc. r/r w w październiku).

Według GUS, w listopadzie ceny usług wzrosły o 7,2 proc. r/r (wobec 6,7 proc. r/r w październiku), a ceny towarów wzrosły o 3,8 proc. r/r (wobec 4,8 proc. r/r w październiku).

Analityków niepokoi „lepka inflacja bazowa”

Jak zwraca uwagę ING BSK, w listopadzie względem października rosły m.in. ceny usług telekomunikacyjnych (+1,9 proc.m/m), zaopatrywania w wodę (+0,9 proc.m/m), usług kanalizacyjnych (+0,7 proc.m/m) oraz wywozu śmieci (+0,6 proc.m/m).

Według Banku Pekao, inflacja bazowa (bez cen energii i żywności) w w listopadzie przyspieszyła do 4,3 proc. r/r z 4,1 proc. w październiku i nie wykazuje „większych sygnałów wygaszania presji”, a „lepkość inflacji usług będzie problemem także w 2025 r”.

Bank Pocztowy wskazał, że wśród głównych kategorii raportowanych przez GUS spadek cen w listopadzie, w stosunku do października, zanotowano tylko w przypadku „napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych” (o 0,1 proc.), ‘rekreacji i kultury” (o 0.3 proc.) oraz „innych towarów i usług” (również o 0,3 proc.). Przeciwny wpływ na inflację miały natomiast wyższa dynamika cen w kategorii „nośniki energii” (11,7 proc. wobec 11,5 proc.) oraz wyższa inflacja bazowa.

PKO Bank Polski wskazał, że wzrost cen usług przyspieszając do 7,2 proc. r/r w listopadzie był najwyższy w tym roku. Analitycy szacują, że inflacja konsumencka w grudniu będzie wyższa i będzie oscylować w okolicach 5 proc. r/r osiągając swój szczyt w marcu przyszłego roku.

Część ekonomistów, pomimo „lepkiej inflacji bazowej” widzi przestrzeń do ostrożnego luzowania monetarnego w przyszłym roku w warunkach niższych, rynkowych cen energii i niższych oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych i firm oraz spowalniającej dynamiki nominalnych wynagrodzeń do poziomów jednocyfrowych.

Najciekawsze komentarze analityków

„Prognozujemy, że w grudniu inflacja powróci do 5,0 proc. r/r i w okolicy tego poziomu pozostanie przez całą pierwszą połowę 2025. W drugiej połowie przyszłego roku, po wygaśnięciu negatywnych czynników statystycznych inflacja zacznie spadać, a do szeroko rozumianego celu inflacyjnego powróci w 4q25” - PKO Bank Polski.

„W grudniu wskaźnik CPI znajdzie się ponownie na poziomie wyższym, w okolicach 4.9-5.0 proc.r/r, a w kolejnych trzech miesiącach 2025 r. (styczeń - marzec) będzie jeszcze wyraźniej nabierać rozpędu. Odwrócenia trendu należy spodziewać się w kwietniu, natomiast jeżeli faktycznie nastąpi odmrożenie cen energii dla gospodarstw domowych 1 października 2025 r., prawdopodobnie inflacja ponownie wskoczy na wyższy poziom, ale nie spodziewam się abyśmy powrócili w okolice 5.0 proc.. Nie można też wykluczyć scenariusza, w którym nawet po pełnym odmrożeniu cen energii wskaźnik CPI prawie nie zareaguje gdyż ceny rynkowe energii w tamtym momencie będą niższe niż obecnie” - Bank Pocztowy.

„Grudzień zapewne nie przyniesie spowolnienia inflacji. Dobije ona do 5 proc. Wygasną bowiem pewne efekty niższej bazy z grudnia 2023 r. Nowy rok zaczniemy od odmrożenia cen energii dla przedsiębiorców. W następnej kolejności dotknie to samorządy, a pod koniec trzeciego kwartału wzrost cen energii odczują gospodarstwa domowe. Nadzieja w tym, że ceny rynkowe energii będą zbliżone do tych z okresu ich mrożenia” - Konfederacja Lewiatan

