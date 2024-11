Spadek inflacji? Analitycy studzą zachwyty

Inflacja w listopadzie była nieco niższa, ale w grudniu wzrośnie; za miesiąc wynik 5 proc. nie powinien być większym zaskoczeniem - ocenił Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan w komentarzu do piątkowych danych GUS. Inflacja konsumencka CPI ukształtuje się w pobliżu 5 proc. r/r na koniec br., szacują ekonomiści Banku Pekao.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że według wstępnego szacunku inflacja spadła w listopadzie do 4,6 proc., wobec 5,0 proc. w październiku br.

Aż 0,4 proc. wzrostu inflacji w miesiąc!

„To zaskoczenie, ponieważ spodziewaliśmy się wyniku powyżej 5 proc. Nie doceniliśmy skali skokowej podwyżki cen paliw w listopadzie zeszłego roku, która nastąpiła po październikowych obniżkach, związanych z wyborami parlamentarnymi. W efekcie w listopadzie br. na stacjach benzynowych płaciliśmy średnio aż o 6 proc. mniej niż przed rokiem. Wyhamował również wzrost cen nośników energii, którego potencjał do wzrostu przed miesiącem również szacowaliśmy na wyższy” - ocenił w komentarzu do danych GUS Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Analityk zwrócił również uwagę na miesięczny wzrost cen żywności - międzynarodowy indeks cen żywności FAO, w październiku osiągnął najwyższy wynik od półtora roku.

„Bieżące momentum inflacji bazowej pozostaje podwyższone i, co gorsza, stabilizuje się na tych poziomach, bez oznak słabnięcia presji. Rok do roku inflacja bazowa lekko wzrosła w listopadzie do ok. 4,2-4,3 proc.” - czytamy w komentarzu analityków Banku Pekao do danych GUS.