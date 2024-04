Pływająca platforma do przeróbki gazu zakontraktowana

Gaz-System podpisał umowę czarteru określającą warunki dostarczenia i obsługi statku regazyfikującego (FSRU) w Zatoce Gdańskiej. Kontrakt został zawarty z firmą White Eagle Energy Ltd., spółką z grupy Mitsui O.S.K. Lines - poinformował operator w czwartek.

„Terminal FSRU to strategiczna inwestycja, która pozwoli na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z zapewnieniem dywersyfikacji oraz bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego zarówno do Polski, jak i regionu. Wyrazem tego jest przyznanie środków z KPO w ramach programu REPowerEU na budowę części lądowej FSRU. Zakontraktowanie przez GAZ-SYSTEM jednostki magazynowo – regazyfikującej LNG to kolejny ważny etap tego projektu – powiedział cytowany w komunikacie Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Maciej Bando.

FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) to statek przystosowany do regazyfikacji dostarczanego przez metanowce skroplonego gazu (LNG).

*Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podkreślił, że umowa czarteru Time Charter Party (TCP) „to efekt bardzo intensywnego procesu przetargowego rozpoczętego w ubiegłym roku oraz wielomiesięcznych negocjacji pomiędzy Gaz-System oraz Mitsui O.S.K. Lines”. „Kontrakt określa szczegółowe warunki czarteru pierwszej pływającej jednostki regazyfikacyjnej w Polsce” – zaznaczył.

„Drugi w Polsce Terminal LNG zapewni elastyczność dostaw gazu ziemnego do Polski, co jest niezbędne do zagwarantowania ciągłości zasilania odbiorców w każdym województwie i bezpieczeństwa pracy krajowego systemu przesyłowego - dodał Hinc.

„Z niecierpliwością czekamy na rozwój tego projektu z naszymi cenionymi partnera i spółką GAZ-SYSTEM. Jesteśmy przekonani, że to jest początek długotrwałej relacji opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i wspólnej wizji przyszłości - powiedział z kolei Dyrektor Zarządzający Mitsui O.S.K. Lines, odpowiedzialny za obszar Europy i Afryki Toshinobu Shinoda.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminala LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

