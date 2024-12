Terminal FSRU – kolejny etap w 2025 r.

Na początku przyszłego roku planowane jest podpisanie umowy na budowę infrastruktury do realizacji terminalu regazyfikacyjnego FSRU w gdańskim porcie - zapowiedział w poniedziałek w Gdańsku wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Wiceszef MI Arkadiusz Marchewka wraz z premierem Donaldem Tuskiem i ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem w poniedziałek wzięli udział w konferencji zapowiadającej rozbudowę terminala zbożowego.

800 mln zł na FSRU

W trakcie konferencji Arkadiusz Marchewka zapowiedział, że na początku przyszłego roku zostanie podpisana umowa na budowę infrastruktury służącej realizacji terminala regazyfikacyjnego FSRU.

„Urząd Morski przeznaczy na tę inwestycję około 800 mln zł, więc będzie to kolejny krok do poprawy bezpieczeństwa” – stwierdził.

Zaznaczył, że porty są istotnym filarem bezpieczeństwa zarówno ekonomicznego, energetycznego, jak i militarnego. „Rolą naszego rządu jest wzmacniać bezpieczeństwo” - podkreślił.

Terminal FSRU będzie zlokalizowany w południowej części Zatoki Gdańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terminala kontenerowego Baltic Hub i toru wodnego prowadzącego do gdańskiego portu, około 3 km od brzegu morza. Do nabrzeża będzie zacumowana na stałe jednostka regazyfikująca FSRU (Floating Storage Regasification Unit). Z niej gaz będzie przesyłany, poprzez gazociąg podmorski, do krajowej sieci przesyłowej.

PAP, sek

