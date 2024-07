Gaz-System rusza z budową gazociągu Nowe Tłoki-Sulechów

Operator przesyłowy gazu, Gaz-System, podpisał umowę na budowę gazociągu Nowe Tłoki-Sulechów na terenie woj. wielkopolskiego i lubuskiego. Inwestycja zwiększy możliwości przesyłu gazu i zaopatrzenia odbiorców.

Gaz-System poinformował, że nowy gazociąg o średnicy DN300 (300 mm) zastąpi zbudowany w latach 80. gazociąg DN150. Dzięki tej inwestycji zwiększy się przepustowość istniejącej sieci przesyłowej w regionie, co umożliwi przyłączanie do niej nowych klientów. Inwestycja oznacza budowę nowej sieci przesyłowej o długości około 77 km, w tym odgałęzienia głównego gazociągu. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2027.

Zwiększy się przepustowość

Jak podkreślił prezes Gaz-Systemu, Sławomir Hinc, inwestycja poprawi przepustowość sieci przesyłowej w zachodniej części kraju, umożliwiając dostawy większych ilości gazu do odbiorców. Zwrócił też uwagę, że po zakończeniu budowy dodatkową korzyścią dla właścicieli nieruchomości będzie zniesienie ograniczeń w korzystaniu z działek na znacznym obszarze. „Strefa kontrolowana wzdłuż nowego gazociągu DN300 będzie miała bowiem szerokość sześciu metrów zamiast dotychczasowych 40 metrów przy istniejącym gazociągu DN150” – wyjaśnił Hinc, cytowany w komunikacie Gaz-Systemu.

Dwa etapy, trzy rozgałęzienia

Nowy gazociąg pobiegnie przez gminy Wolsztyn, Siedlec, Zbąszyń w woj. wielkopolskim oraz Kargowa, Babimost, Sulechów, Świebodzin w Lubuskiem. Budowę podzielono na dwa etapy, w pierwszym – do końca października 2025 roku – mają powstać dwa odgałęzienia, a w drugim, którego zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2027 roku – powstanie główny gazociąg i jeszcze jedno odgałęzienie.

Korzyści z inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury przesyłowej. Korzyści płynące z powstania gazociągu to m.in. umożliwienie przyłączenia do sieci przesyłowej nowych podmiotów oraz coroczne wpływy do budżetu gmin, przez które przebiegać będzie gazociąg z tytułu podatku od nieruchomości, wynoszące 2 proc. wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Gaz-System należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. Operator odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Źródło: PAP

Oprac. GSZ

