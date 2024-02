Terminal LNG w Gdańsku będzie kosztował 4,7 mld zł

Koszt budowy pływającego terminala LNG (FSRU) w Zatoce Gdańskiej to ok. 4,7 mld zł - poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando, podczas posiedzenia sejmowej podkomisji ds. infrastruktury krytycznej.

„Inwestycja, której koszt wynosi mniej więcej 4,7 mld zł, wiąże się jeszcze z koniecznością rozbudowy zaplecza morskiego, czyli budowy specjalnego falochronu, który umożliwi cumowanie statków” - powiedział posłom Bando.

Jeszcze kilka etapów, w tym część morska

Jak wyjaśnił, projekt ma kilka etapów, w tym etap, który teraz znajduje się w toku negocjacji z potencjalnym dostawcą, czyli czarter terminala.

„Drugim kluczowym punktem całego planu jest projekt offshore, część morska terminala, która wiąże się z budową nabrzeża postojowo-cumowniczego, budową podmorskiego gazociągu o długości ponad 3 km oraz infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo funkcjonowania tej jednostki” - wymienił pełnomocnik.

Dodał, że kolejna część to wybudowanie infrastruktury w głębi lądu, która umożliwi odprowadzenie gazu z terminala w głąb systemu, co będzie wymagać budowy kilku gazociągów o długościach od 35 km do blisko 130 km.

„Projekt ruszył w sierpniu 2023 r. - wtedy przeprowadzono procedurę open season, która miała potwierdzić zapotrzebowanie na tego typu inwestycję. W wyniku tego postępowania jedynym podmiotem, który się zgłosił (…) jest Orlen, który zgłosił chęć poboru praktycznie całego gazu, który byłby możliwy” - powiedział Bando.

Przypomniał, że Gaz-System, aby zrealizować projekt, pozyskał w grudniu środki w wysokości 2,8 mld zł z emisji obligacji skarbowych.

„Pozyskano też komplet wszystkich decyzji administracyjnych dla projektu, w tym przede wszystkim dla inwestycji liniowych, czyli gazociągów. Uzyskano decyzję środowiskową na projekt offshore, a 8 grudnia 2023 Komisja Europejska zatwierdziła zaliczkę w wysokości 5 mld euro dla Krajowego Planu Odbudowy i tenże plan zawiera również rozdział pt. RePowerEU, który zakłada możliwość udzielenia pożyczki w wysokości 630 mln euro w celu budowy gazociągu onshore w ramach projektu, czyli części lądowej” - powiedział Bando.

Przedstawiciele Gaz-Systemu zaznaczyli, że program jest tak skonstruowany, aby od 2028 r. można było sprowadzić poprzez Zatokę Gdańską ponad 6 mld m sześc. LNG.

