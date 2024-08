Niemiecka kolej Deutsche Bahn w tarapatach

Problemy niemieckiej kolei są jeszcze większe niż wcześniej sądzono - wynika z informacji dziennika „Sueddeutsche Zeitung”. Planowanie podróży pociągiem staje się coraz bardziej loterią. Jeden z członków rady nadzorczej Deutsche Bahn mówi o „utracie kontroli” nad rozkładami jazdy.

W lipcu tego roku statystycznie więcej niż co trzeci pociąg w Niemczech spóźnił się, a punktualność na trasach dalekobieżnych wyniosła 62 procent. Jest to drugi najgorszy wynik w tym roku po katastrofalnym czerwcu (52,9 proc.).

Główną przyczyną są liczne zakłócenia na sieci kolejowej, która w wielu miejscach szwankuje i jest obecnie poddawana gruntownemu remontowi. Zaowocowało to w tym roku 18 dużymi placami budowy i niezliczoną liczbą mniejszych - napisał „Sueddeutsche Zeitung”.

Według informacji „SZ” rozkłady jazdy Deutsche Bahn muszą być zmieniane od dwóch do trzech milionów razy tylko w tym roku.

Rozkłady jazdy nie są już obliczane, a jedynie szacowane” - powiedział gazecie jeden z członków rady nadzorczej. Jest to „ogromny problem” i prowadzi do „utraty kontroli” nad rozkładami jazdy. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo ruchu pociągów, ale skutki i tak są „katastrofalne”.