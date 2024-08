W tym kraju też protestują sędziowie: O co chodzi?

Meksykańskie stowarzyszenie zrzeszające ponad 1400 sędziów ogłosiło, że przyłącza się do bezterminowego, ogólnokrajowego strajku przeciwko reformie sądownictwa proponowanej przez prezydenta Andresa Manuela Lopeza Obradora – przekazały we wtorek media.

Od poniedziałku w proteście przeciwko projektowi strajkują już związki zawodowe, do których należy wielu spośród 55 tys. pracowników systemu sądowniczego Meksyku.

Strajk bez precedensu

Dziennik „El Universal” określił działania strajkujących jako bezprecedensowe i zaznaczył, że sparaliżowały one działanie władz sądowniczych kraju. Przeciwko reformie demonstrowali sędziowie, personel administracyjny i szeregowi pracownicy sądów w wielu stanach Meksyku – podała gazeta.

Reforma, której wprowadzenie jest jednym z priorytetów ustępującego prezydenta, przewiduje między innymi, że sędziowie – w tym Sądu Najwyższego – mają być wybierani w powszechnym głosowaniu.

Lęk inwestorów

Ta propozycja wystraszyła inwestorów, którzy obawiają się, że może to naruszyć równowagę trójpodziału władz i doprowadzić do przejęcia kontroli nad władzą sądowniczą przez stronników prezydenta. Związki zawodowe oceniają natomiast, że oznaczałoby to odejście od systemu, w którym o awansie sędziów decydują ich kompetencje zawodowe.

Sam Lopez Obrador określił strajk jako nielegalny i zasugerował, że sędziowie są skorumpowani.

Głosowanie nad projektem w Kongresie odbędzie się we wrześniu, w ostatnim miesiącu prezydentury Lopeza Obradora. 1 października w fotelu szefa państwa zastąpi go jego protegowana Claudia Sheinbaum, która w czerwcu wygrała wybory prezydenckie.

