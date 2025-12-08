Dlaczego na polskie tory wjadą niemieckie „używki”? Przewoźnik tłumaczy

W pierwszym kwartale 2026 roku do PKP Intercity trafi 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn - przekazał w odpowiedzi na pytania PAP polski przewoźnik. Argumentuje, że zamówienie dodatkowych wagonów potrzebne z uwagi na m.in wzrost liczby pasażerów.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował w ubiegłym tygodniu, że spółka kupi 50 używanych wagonów od niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn. Biuro prasowe PKP Intercity w odpowiedzi na pytania PAP przekazało, że wagony trafią do polskiego przewoźnika w pierwszym kwartale 2026 roku i „w szybkim tempie” zostaną wprowadzone do eksploatacji.

Przed dopuszczeniem do ruchu wagony z Niemiec będą naprawiane

Intercity zaznaczyło, że wszystkie wagony będą klimatyzowane i będą mogły się poruszać z prędkością maksymalną 200 km/h. „Wagony zostaną poddane niezbędnym naprawom, które umożliwią ich jak najszybsze wdrożenie do eksploatacji w PKP Intercity. Będzie to realizowane przez PKP Intercity Remtrak. Trasy na jakie zostaną skierowane PKP Intercity będzie komunikować bliżej terminu wdrożenia wagonów do ruchu” - przekazała spółka.

PKP Intercity: brakuje nam taboru do obsługi ruchu

Według PKP Intercity zamówienie dodatkowych wagonów wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby pasażerów oraz większej liczby pociągów uruchamianych w ciągu roku. „W porównaniu rozkładu jazdy na sezon 2025/2026 do 2022/2023 PKP Intercity uruchomi już w grudniu o 28 proc. pociągów więcej dla pasażerów. Aby móc zapewnić wystarczającą liczbę miejsc w pociągach niezbędny jest tabor, który to umożliwi. Ponadto 2 razy nierozstrzygnięte przetargi na tabor piętrowy (lipiec 2023, marzec 2024) powodują wymierną lukę w dostępności taboru w nadchodzących latach” - podała spółka.

Przewoźnik podkreślił, że intensyfikuje naprawy posiadanego taboru przez co obecnie w zakładach naprawczych znajduje się około dwukrotnie więcej wagonów niż w latach poprzednich. Ponadto został uruchomiony przetarg na najem używanych wagonów.

„Prowadzimy ofertowanie zakupu używanych wagonów z rynków zagranicznych, a także realizujemy ogromny program inwestycyjny w polskim przemyśle – ponad 16,5 mld zł. (…) Wszystko po to, by utrzymać możliwość realizacji oferty przewozowej odpowiadającej szybko rosnącym potrzebom pasażerów oraz zabezpieczyć pozycję PKP Intercity w latach 2026–2032, tak aby uniknąć spadku udziałów w rynku” - wskazał przewoźnik.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

