Rząd. „Lobbystyczna wrzutka”. Turbowiatrak bliżej Ciebie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce pilnie przepchnąć ustawę o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na postawienie wiatraka blisko domu. „Wiatraki bez pytania o zgodę blisko domów? Proszę bardzo. W środku obszaru NATURA 2000? Nie ma sprawy. Brak konsultacji społecznych? Oczywiście. Niszczenie środowiska? No trudno. Wszak to o bezpieczeństwo kraju chodzi”- napisał na portalu X Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes PKN Orlen.

18 września, w trakcie intensywnych powodzi, na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano pilny projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii (UD 41). Minister klimatu, Paulina Hennig-Kloska, wezwała do potraktowania sprawy jako „niezwykle pilnej”.

Kolejna skandaliczna, lobbystyczna wrzutka minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski - bez skrupułów, przy odwróconej uwadze opinii publicznej skupionej na powodzi, po cichu przepycha przepisy, przy których przymusowe wysiedlenia i 300 metrów od wiatraka stają się niewinną igraszką - pisze na platformie X Daniel Obajtek.

Były prezes Orlenu, Daniel Obajtek, zwraca uwagę, że ministerstwo działa bez skrupułów, w czasie, gdy opinia publiczna jest pochłonięta tragediami związanymi z powodzią. Obajtek wskazuje, że w projekcie ustawy znalazły się przepisy, które mogą prowadzić do przymusowych wysiedleń oraz pozwalać na budowę wiatraków w bliskim sąsiedztwie domów, bez konieczności uzyskiwania zgody mieszkańców. Kluczowe zmiany w projekcie

Czy ktoś może wytłumaczyć, dlaczego właśnie teraz? Dlaczego projekt jest tak „pilny”, że pominięto ocenę zgodności z prawem UE? Dlaczego kolejny raz zignorowano ostrzeżenia o możliwych nadużyciach ze strony branży? Jak bardzo „zmotywowane” jest ministerstwo, wykorzystując ludzkie tragedie i związane z tym zamieszanie do takich wrzutek? A może w końcu zainteresują się tym ci, którzy takimi dziwnymi „wrzutkami” interesować się powinni? -pyta europoseł Daniel Obajtek.

Nowelizacja przewiduje, że „działania polegające na budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii stanowią realizację nadrzędnego interesu publicznego”. To oznacza, że każda inwestycja związana z OZE będzie traktowana jako priorytetowa, co stawia pod znakiem zapytania konieczność konsultacji społecznych i ochrony środowiska.

Hennig-kloska chce dawać pożyczki na procent, dla przyjaciół lobbystów - kolejne prezenty 🎁 - podsumowuje były prezes Orlenu.

Eksperci alarmują, że nowe regulacje mogą umożliwić budowę wiatraków w obszarach chronionych, takich jak NATURA 2000, a także zignorować zagrożenia dla lokalnych ekosystemów.

Pytania bez odpowiedzi

Obajtek pyta, dlaczego projekt jest tak „pilny”, że pominięto ocenę zgodności z prawem Unii Europejskiej. „Dlaczego kolejny raz zignorowano ostrzeżenia o możliwych nadużyciach ze strony branży?” – retorycznie pyta. Jego zdaniem, ministerstwo wykorzystuje ludzkie tragedie do wprowadzenia kontrowersyjnych zmian, co budzi poważne wątpliwości co do intencji rządzących.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości alarmuje

„Afera Wiatrakowa 2.0‼️ W czasie powodzi, po cichu rząd przyjmuje projekt ustawy o tym, że wiatraki można stawiać bez problemu nawet w obszarze Natura 2000. Koniecznie podajcie dalej‼️⬇️ - pisze na platformie X Sebastian Kaleta.

Rząd odpowiada

Resort wskazał, że odległość wiatraków od zabudowy będzie wynosić 500 m. i będzie ona określona w projekcie nowelizacji ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe (UD89).

MKiŚ zwróciło również uwagę, że ustawa o ochronie przyrody opcjonalnie dopuszcza możliwość realizacji działań mogących znacząco oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, jeśli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego. „Warunek ten jest jednak opcjonalny i w kontekście zakazu lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach Natura 2000 zawartego w ustawie wiatrakowej, nie będzie miał zastosowania” - zapewniło ministerstwo.

Odnosząc się do ustawy prawo wodne MKiŚ dodało, że przepisy tej ustawy nie będą miały zastosowania w przypadku inwestycji w wiatraki na terenach obszarów Natura 2000. „Tym bardziej, że jak już wspomniano ustawa wiatrakowa bezwzględnie zakazuje lokalizacji elektrowni wiatrowej na obszarach Natura 2000” - podkreślił resort klimatu.

W ubiegłym tygodniu wiceszef MKiŚ Miłosz Motyka zapowiedział, że konsultacje projektu nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej rozpoczną się w najbliższym czasie. Wskazał wtedy, że w omawianym projekcie zmniejszono minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań, a także przewidziano rozwiązania, które skrócą proces inwestycyjny o połowę.

Aż 17 proc. terenu Polski

„Blisko 17 proc. terenu naszego kraju jest dostępne do tego, by móc lokalizować lądowe farmy wiatrowe. Za naszymi regulacjami będzie szła gigantyczna zmiana. Szacujemy, że ten potencjał może wzrosnąć do 24-25 proc. Więc to jest o blisko 30-40 proc. tego terenu więcej niż obecnie, który będzie mógł być przeznaczany pod lokalizację tych farm” – mówił Motyka.

Podkreślił, że niezwykle istotna jest budowa farm w zgodzie ze wspólnotą lokalną i przy współpracy z samorządem, który będzie miał dzięki temu tańszy prąd i dodatkowe dochody. Zadeklarował, że transformacja energetyczna w Polsce będzie się odbywała w sposób sprawiedliwy, z szacunkiem i dbałością o potrzeby lokalnej wspólnoty. „Potrzebujemy stabilizacji i bezpieczeństwa, inwestycji i dobrego dialogu” – wymienił

