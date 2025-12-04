Bubel kaucyjny? Biznes wytyka ewidentne luki w systemie

Potrzebna jest właściwa interpretacja przepisów dotyczących systemu kaucyjnego przy sprzedaży i dostawach potraw z napojami – na wynos, gdy zamówienie składane jest telefonicznie lub przez aplikację - wskazała Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Agnieszka Majewska, która zwróciła się do minister klimatu w tej sprawie.

W opublikowanym w czwartek komunikacie Biuro Rzecznika MŚP poinformowało, że obowiązujący od 1 października 2025 r. system kaucyjny „budzi wiele wątpliwości” przedsiębiorców w praktyce.

Brak jasnych wytycznych w zakresie poboru kaucji

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Rzecznik MŚP) Agnieszka Majewska zwróciła uwagę, że różne modele współpracy i sposobu realizacji zamówień w branży gastronomicznej uwidaczniają kolejny sygnalizowany przez przedsiębiorców problem, tym razem związany z prawidłową interpretacją pojęcia „miejsca sprzedaży”.

„W oparciu o wniosek interwencyjny jednego z przedsiębiorców Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwraca uwagę na potrzebę właściwej interpretacji nowych przepisów w odniesieniu do popularnej usługi, jaką jest sprzedaż i dostawa potraw wraz z napojami – na wynos, gdy zamówienie składane jest telefonicznie lub przez aplikację, także gdy realizacja odbywa się z udziałem podmiotów trzecich” - poinformowało Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Majewska zauważyła w swoim wystąpieniu skierowanym do minister klimatu i środowiska (MKiŚ) Pauliny Hennig-Kloski, że brak jest jasnych wytycznych w zakresie poboru kaucji.

Biznes bez swojej winy narażony na wysokie kary

Rzecznik podkreśliła, że nawet niezamierzona nieprawidłowa interpretacja regulacji w zakresie poboru kaucji może grozić nałożeniem na przedsiębiorcę administracyjnych kar pieniężnych.

W komunikacie zaznaczono, że minister Majewska wystąpiła do MKiŚ o jednoznaczne stanowisko, które usunie wątpliwości przedsiębiorców w zakresie wykładni obowiązującego prawa, a jednocześnie przyczyni się do sprawniejszego wdrożenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego.

Jak działa system kaucyjny

Od października w Polsce obowiązuje system kaucyjny, co oznacza, że do napojów w butelkach plastikowych, metalowych puszkach i szklanych butelkach wielorazowego użytku ma być doliczana kaucja, którą można odzyskać po oddaniu opakowania. Kaucja wynosi 50 groszy w przypadku butelek plastikowych i puszek, a 1 zł - w przypadku wielorazowych butelek szklanych. O tym, czy dane opakowanie jest objęte kaucją, informować ma znak kaucyjny nadrukowany na etykiecie lub puszce. To dwie strzałki tworzące prostokąt z napisem „kaucja” i z jej kwotą.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

PAP, sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Jest decyzja w sprawie stóp! RPP łamie schemat

Komu zależy na „zadymie” wokół banku centralnego?

UE kombinuje, jak pokonać awersję do finansowego ryzyka

**»»Tusk ślepy na potrzeby górników – górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej w studio telewizji wPolsce24