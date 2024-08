Wypadek na poligonie! "Rykoszety ze strzelnicy"

Ubiegłej nocy na terenie strzelnicy Bemowo Piskie pod Orzyszem w czasie ćwiczeń strzeleckich z udziałem żołnierzy rumuńskich rykoszety uszkodziły budynek położony niedaleko strzelnicy; nikt nie odniósł obrażeń. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria - przekazało w piątek Dowództwo Generalne RSZ.

„Ubiegłej nocy na terenie strzelnicy Bemowo Piskie poligonu Orzysz, w czasie strzelań sojuszniczych z udziałem żołnierzy rumuńskich, rykoszety uszkodziły budynek położony niedaleko strzelnicy. Nikt nie odniósł obrażeń” - czytamy w komunikacie opublikowanym przez DGRSZ w piątek rano na portalu X (Twitterze). Jak dodano, sprawę wyjaśnia obecnie Żandarmeria Wojskowa.

Wszystkie straty zostaną jak najszybciej zadośćuczynione.

Ważny ośrodek

W Bemowie Piskim (woj. warmińsko-mazurskie) znajduje się Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, zarządzający ćwiczeniami wojskowymi na pobliskim poligonie Orzysz. Bemowo Piskie to także siedziba stacjonującej w Polsce batalionowej grupy bojowej NATO (eFP). Państwo ramowe grupy bojowej to USA, a w skład jednostki wchodzą także żołnierze z Wielkiej Brytanii, Chorwacji oraz przeciwlotnicy z Rumunii. Na co dzień Batalionowa Grupa Bojowa NATO współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

PAP/ as/

»» ODWIEDŹ wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Test bojowy: polski Twardy lepszy niż Leopard!

Złoto Glapińskiego. Kolejne zakupy i miliardy na plus

Prezent Tuska dla biznesu: wszystkie nowe drogi płatne!

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: