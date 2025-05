Krosno: tragiczny wypadek na wyścigach!

Podczas wyścigów na 1/4 mili na lotnisku w Krośnie na Podkarpaciu rozpędzony samochód wjechał w tłum kibiców. Kilkanaście osób zostało rannych, w tym cztery ciężko. Trwa akcja ratunkowa, a na miejscu wciąż pracują służby.

Jak poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Rzeszowie, ze wstępnych danych wynika, że poszkodowanych zostało 12 osób. „Z tego cztery zostaną przetransportowane do szpitala” – dodał.

Miejsce wypadku podczas wyścigu samochodów na 1/4 mili na lotnisku w Krośnie / autor: PAP/KM PSP Krosno

Na miejscu udzielono pomocy 17 osobom – 13 z nich zostało już przewiezionych do szpitala, jedna oczekuje na transport, a trzy, po badaniu, pozostały na miejscu, ponieważ nie wymagają hospitalizacji. W działaniach brało udział 10 zastępów straży pożarnej , 11 zespołów ratownictwa medycznego i trzy śmigłowce LPR - podał na X portal Remiza.pl.

Jak przekazał rzecznik podkarpackich strażaków st. bryg. Marcin Betleja, do wypadku doszło ok. godz. 12.30.

Kierowca utracił panowanie nad wyścigowym autem

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie kom. Paweł Buczyński, w wypadku ucierpiało w sumie 18 osób, z których 14 zostało przetransportowanych do szpitala. Kilkoro z nich miało poważne obrażenia.

„Kierowca samochodu, który wjechał w kibiców ma 27 lata; był trzeźwy, została mu pobrana krew do badań na obecność innych substancji” – dodał.

Kom. Buczyński zaznaczył, że ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku była utrata kontroli nad pojazdem.

W mediach pojawiło się nagranie, na którym widać moment wypadku; dwa samochody, z których jeden chwilę po stracie wpada w poślizg i wjeżdża w tłum ludzi.

Oto przebieg zdarzenia zarejestrowany na X przez @Remizacompl

Impreza, podczas której doszło do zdarzenia to Moto Show Poland 2025 i po raz pierwszy odbywała się na lotnisku w Krośnie. Jak podawali organizatorzy to wydarzenie motoryzacyjne, którego główną atrakcją są wyścigi na 1/4 mili, w których biorą udział samochody o mocy przekraczającej 1000 KM oraz motocykle pokonujące dystans 402 metrów w około 9 sekund.

PAP, sek

