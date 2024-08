Statek cargo blokuje ważną trasę handlową

400-metrowy kontenerowiec Ever Given we wtorek osiadł na mieliźnie Kanału Sueskiego. Firma, której zlecono akcję ratowania statku, mówi o "dniach czy nawet tygodniach", potrzebnych do odblokowania kanału. W sobotę zator morski wzrósł do około 280 statków poza Kanałem Sueskim