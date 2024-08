Branża tonie? Spadek produkcji aut o 72 proc. w lipcu

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące liczby wyprodukowanych w lipcu 2024 roku samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów transportu publicznego. Wyniki te zostały porównane z analogicznym okresem roku poprzedniego – 2023.

Produkcja samochodów osobowych. Spadek

Produkcja samochodów osobowych wyniosła 7,3 tys. sztuk w lipcu 2024 r., tj. o 72% mniej r/r, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń-lipiec br. odnotowano spadek o 9,6% do 161 tys. aut.

Produkcja samochodów ciężarowych. Spadek

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 18 893 sztuk w lipcu 2024 r. i spadła o 30,9% r/r. W okresie styczeń-lipiec br. odnotowano wzrost o 13,5% r/r do 202 tys. sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego. Spadek

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w lipcu br. spadła o 36,3% r/r do 244 sztuk. W okresie styczeń-lipiec br. odnotowano wzrost o 22% r/r do 3 745 sztuk.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Izery też nie będzie

Rząd ma problem - miliardy pójdą na dług

Test bojowy: polski Twardy lepszy niż Leopard!

isbnews, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: