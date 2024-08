"Nastroje rolników na niskim poziomie". Maszyny - spadek o 27 proc.!

W związku z sytuacją na rynku, zwłaszcza wysokością tegorocznych plonów oraz cenami skupu, które nie spełniają oczekiwań rolników, można się spodziewać, że ich nastroje pozostaną raczej na niskim poziomie - ocenia Piotr Domagała z Santander Leasing.

Zgodnie z danymi portalu Agritrac, przywołanymi w analizie opracowanej przez dyrektora ds. rynku rolnego w Santander Leasing Piotra Domagałę, lipiec był pierwszym miesiącem w 2024 r., w którym liczba nowo zarejestrowanych nowych ciągników rolniczych była wyższa rok do roku.

Mało kupuje się maszyn rolniczych

Autor publikacji wskazał, że wzrost był minimalny, bo tylko 2,2 proc., ale w zestawieniu ze spadkami w poprzednich miesiącach, wynoszącymi kilkanaście lub kilkadziesiąt procent, to spora zmiana.

To jednak nadal dużo mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 r., kiedy liczba nowo zarejestrowanych nowych ciągników była 66 proc. większa - zaznaczył.

Narastająco, po siedmiu miesiącach liczba rejestracji nowych ciągników spadła w porównaniu do roku 2023 o 18,5 proc.

Biorąc pod uwagę tylko ciągniki zarejestrowane przez osoby fizyczne, czyli w praktyce przede wszystkim właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, spadek jest jeszcze większy i wynosi 27,3 proc. - dodał Domagała.

W opinii eksperta Santander Leasing w związku z obecną sytuacją na rynku, szczególnie wysokością tegorocznych plonów oraz cenami skupu, które nie spełniają oczekiwań rolników, można się spodziewać, że ich nastroje pozostaną raczej na niskim poziomie.

Ostatnie badania koniunktury gospodarstw rolnych realizowane w drugim kwartale 2024 r. przez Szkołę Główną Handlową (SGH) w Warszawie wskazywały na niski poziom koniunktury w gospodarstwach rolnych. Jeżeli będzie się on utrzymywał, trudno spodziewać się trwałej zmiany trendu w inwestycjach rolników, przynajmniej jeżeli chodzi o maszyny i urządzenia - stwierdził.

Rynek pojazdów używanych w lepszej kondycji

Lepiej natomiast wygląda sytuacja na rynku pojazdów używanych. Zgodnie z danymi Agritrac liczba nowo zarejestrowanych używanych ciągników była po 7 miesiącach wyższa o 6,8 proc. r/r.

Można zatem powiedzieć, że w trudniejszych czasach rolnicy zamiast nowych ciągników wybierają używane, co z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się uzasadnione - ocenił Domagała.

Przyczepy rolnicze - spadek rejestracji

Z danych opublikowanych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego wynika z kolei, że w przypadku przyczep rolniczych nastąpił wyraźny spadek liczby rejestracji - po siedmiu miesiącach wynosi on 17 proc.

W przypadku pozostałych maszyn i urządzeń brakuje danych rynkowych, ale na podstawie wyników Santander Leasing widać, że rolnicy kupują sporo siewników i rozsiewaczy nawozów. Drugą grupą pod względem liczby zakupów są kosiarki, a trzecią wszystkie maszyny uprawowe. Kolejne miejsce zajmują kombajny, a także szeroka grupa maszyn do zbioru zielonki - wymienił ekspert. Jak dodał, widać rosnącą popularność urządzeń pozwalających realizować praktyki wskazane w zielonym ładzie, np. maszyn do rolnictwa precyzyjnego.

Maszyny droższe?

Rośnie średnia wartość kupowanych maszyn. „Szczególnie jest to widoczne w przypadku ciągników rolniczych, których coraz większą część stanowią maszyny o dużej mocy. Można zatem powiedzieć, że pod względem liczby transakcji rynek odnotował duży spadek, ale wolumenowo już nie. Potwierdzają to wyniki publikowane przez Związek Polskiego Leasingu. Po 6 miesiącach 2024 r. wartość sfinansowanych maszyn rolniczych wyniosła 2.894 mln zł, co oznacza spadek o 3,74 proc. r/r, a więc znacznie mniej w porównaniu z dynamiką sprzedaży nowych ciągników, czy też przyczep” - zauważył Domagała.

Inwestycja w budynki

Zgodnie z badaniami koniunktury gospodarstw rolnych prowadzonymi przez SGH, w II kwartale br. 15 proc. rolników zrealizowało inwestycje w budynki.

Stanowi to mniejszy odsetek niż w przypadku inwestycji w maszyny, w które zainwestowało w tym okresie 25,3 proc. rolników” - podsumował Domagała.

Santander Leasing to firma należąca do Grupy Santander Bank Polska, oferująca finansowanie środków trwałych klientom korporacyjnym oraz z sektora małych i średnich firm, w tym również producentom rolnym.

pap, jb

