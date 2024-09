W dół! Produkcja samochodów w Polsce spada o 57,1 proc.!

Produkcja samochodów osobowych w Polsce jest na dnie. W sierpniu 2024 roku produkcja wyniosła zaledwie 8,3 tys. sztuk, co oznacza spadek o 57,1 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Produkcja samochodów osobowych wyniosła 8,3 tys. sztuk w sierpniu 2024 r., tj. o 57,1% mniej r/r, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano spadek o 14,3% do 170 tys. aut.**

Produkcja samochodów ciężarowych

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 22 512 sztuk w sierpniu 2024 r. i wzrosła o 13,8% r/r. W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano wzrost o 13,5% r/r do 224 512 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w sierpniu br. wzrosła o 25,5% r/r do 345 sztuk. W okresie styczeń-sierpień br. odnotowano wzrost o 22,3% r/r do 4 090 sztuk.

