Bez mała milion używanych aut wjechało do Polski!

Import używanych samochodów do Polski wyniósł 967 579 sztuk w ubiegłym roku i był o 20,1 proc. większy niż rok wcześniej, wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

„Zdecydowaną większość sprowadzonych w 2024 roku pojazdów - dokładnie 880 375 - stanowią samochody osobowe, których zarejestrowano o 19,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Import samochodów użytkowych - 87 204 sztuki - jest o 26,5 proc. większy niż przed rokiem. Wiek importowanych aut ustabilizował się i w całym roku wyniósł 12,44 roku. Decydujący wpływ na taki wciąż zaawansowany wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (dokładnie 13,02 roku). Warto podkreślić, że rośnie import osobowych modeli elektrycznych. W tym roku zarejestrowano blisko 5,5 tys. takich aut, o 40,3 proc. więcej niż w roku poprzednim” - czytamy w komunikacie.

Dominują niemieckie marki i modele

W rankingach popularności marek od lat niewiele się zmienia. Wśród samochodów osobowych pierwsze miejsce zajmuje Volkswagen, a w kategorii aut dostawczych - Renault. W przypadku modeli osobowych rywalizowały trzy - Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4. W segmencie pojazdów dostawczych najpopularniejszym modelem jest bezkonkurencyjny Renault Master.

Skąd jechały auta do Polski?

Samar zaprezentował też ranking TOP20 krajów, z których w 2024 roku najczęściej importowane były samochody do Polski:

Niemcy - 503 368 szt. (19,2 proc. r/r) Francja - 100 158 szt. (7,4 proc.) Belgia - 69 794 szt. (22,8 proc.) Stany Zjednoczone - 68 193 szt. (48,0 proc.) Holandia - 48 068 szt. (12 proc.) Włochy - 32 214 szt. (42,2 proc.) Dania - 26 256 szt. (30,6 proc.) Szwecja - 24 056 szt. (-3,8 proc.) Austria - 22 889 szt. (14,2 proc.) Szwajcaria - 21 672 szt. (14,1 proc.) Kanada - 7 071 szt. (35 proc.) Czechy - 6 083 szt. (39,5 proc.) Norwegia - 5 682 szt. (-12,6 proc.) Wielka Brytania - 4 551 szt. (18,9 proc.) Luksemburg - 3 843 szt. (32,4 proc.) Finlandia - 3 637 szt. (14,8 proc.) Hiszpania - 2 408 szt. (10,6 proc.) Litwa - 2 059 szt. (20,0 proc.) Japonia - 1 916 szt. (31,3 proc.) Słowacja - 1 345 szt. (27,2 proc.)

„Niezmiennie najważniejszym źródłem używanych pojazdów sprowadzanych do Polski pozostają Niemcy z udziałem w imporcie na poziomie 52,4 proc.. Najwyższy wskaźnik wzrostu w gronie TOP20 krajów odnotowały Stany Zjednoczone (+48 proc.), które zajmują obecnie 4. miejsce w rankingu, wyprzedzając Holandię. W zestawieniu TOP20 tylko import z Norwegii i Szwecji wykazał spadek, odpowiednio o 12,6 i 3,8 proc.. W większości przypadków - poza Francją - wskaźniki wzrostu są dwucyfrowe, a w TOP10 import z każdego kolejnego kraju przekroczył barierę 10 tysięcy sztuk” - dodano.

W samym grudniu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 71 537 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. To o 16,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Był to kolejny, 18 już miesiąc rosnącego importu, podał Samar. ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy przejmują polskie firmy. Prof. Chojna- Duch: „Wiele się o tym mówi”

Płażyński pyta rząd o wielki kontrakt dla stoczni

Analiza. Co łączy chińskie samochody elektryczne i polskie rolnictwo?

»»Na Filipinach afera wizowa rządu Tuska – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24