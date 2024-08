PGG zwalnia grupowo starych, ale wciąż łoży na nowych?!

Polska Grupa Górnicza rozpoczyna masowe zwolnienia pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury. Mają one objąć ponad 360 osób i są elementem planu restrukturyzacji spółki, zmagającej się z poważnymi perturbacjami finansowymi. Górnikom, którzy stracą pracę przysługują odprawy wynegocjowane ze związkami zawodowymi. Części załogi nie w smak jest jednak to, że jednocześnie ze zwalnianiem starych pracowników, PGG wypłaca stypendia prawie 500 młodym adeptom górnictwa, w br. będzie ją to kosztować około 2 mln zł, a umowa zawarta z ostatnim uczniem wygasa dopiero w 2028 roku.

Polska Grupa Górnicza (PGG) rozpoczyna właśniewręczanie wypowiedzeń pracownikom, którzy do 1 lipca 2024 roku nabyli prawo do emerytury. Zwolnienia obejmą 364 osoby,.W rzeczywistości rozwiązanie stosunku pracy dotyczyć będzie jednak około 260-270 osób, gdyż część pracowników odeszła wcześniej dobrowolnie lub jest objęta ochroną związkową.

Luka w przychodach sięgnie w br. 2 mld zł

Trwająca redukcja etatów jest częścią szerszego planu restrukturyzacji, który przewiduje zwolnienie łącznie 435 osób, z czego większość stanowią pracownicy dołowi. Cięcie zatrudnienia jest konieczne z powodu trudnej sytuacji finansowej spółki, która spodziewa się sprzedać w tym roku około 17 mln ton węgla, co jest wynikiem niższym od planowanych 20 mln ton i powoduje lukę w przychodach wynoszącą 2 mld zł.

Mamy za dużo górników

Zwalniani otrzymają odprawy zależne od stażu pracy, a także odprawy emerytalne. PGG podkreśla, że zwolnienia były konsultowane ze stroną społeczną, a kwalifikowanie osób do zwolnienia uzależnione było od takich czynników, jak: nabycie uprawnień emerytalnych czy brak wpływu na funkcjonowanie poszczególnych jednostek. Spółka pracuje także nad programem dobrowolnych odejść dla grupy około 1000 pracowników.

Jest źle i raczej się to nie zmieni

Nie jest tajemnicą, że sytuacja w górnictwie jest słaba i nic nie wskazuje na jej poprawę w kolejnych latach. Wręcz przeciwnie, jak czytamy w portalu bizBlog.pl, polskie zakłady wydobywcze zostaną postawione pod ścianą, gdy europejski system handlu emisjami zacznie naliczać także opłaty ze emisję metanu. Tymczasem spółka twierdzi, że dalszych zwolnień nie będzie i w dalszym ciągu łoży na kształcenie młodych górników.

Stypendia dla 485 uczniów

PGG co prawda nie finansuje już żadnych szkół, ale zawiera umowy stypendialne z niektórymi uczniami szkół branżowych kształcących się w określonych specjalnościach niezbędnych dla górnictwa. Miesięczna wartość takiego stypendium wynosi 300 lub 400 zł. W umowie przewidziane są także roczne nagrody za dobre wyniki oraz nagrodę po zakończeniu nauki i uzyskaniu wymaganych kwalifikacji. W zamian za otrzymane w trakcie nauki świadczenia, po zakończeniu edukacji uczeń powinien podjąć pracę w PGG.

Uczniowie kształcą się w szkołach zawodowych i w technikach na terenie woj. śląskiego, w takich zawodach i specjalnościach jak: górnicza, elektryczna, energetyczna, mechaniczna, czy mechatroniczna. Ostatnia osoba, z którym PGG ma podpisaną umowę, kończy naukę w 2028 roku. PGG jest największym producentem węgla energetycznego w Polsce, zatrudniającym ponad 36 tys. osób.

