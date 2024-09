Nowe województwo na mapie Polski? Trwają prace

PO i PiS ręka w rękę! Radni z Bielska-Białej przyjęli uchwałę, która rozpoczyna starania o odłączenie regionu beskidzkiego od województw śląskiego i małopolskiego. Tym samym miasto Bielsko-Biała zamierza odzyskać status, który straciło blisko 30 lat temu.

Czy w Polsce powstanie nowe województwo? Samorządowcy z Bielska-Białej przyjęli uchwałę inicjującą utworzenie woj. bielskiego. Według prezydenta miasta i radnych, ich region musi decydować sam o sobie, zwłaszcza jeśli chodzi o pozyskiwanie środków europejskich. Mamy inne problemy i potrzeby od Górnego Śląska czy Małopolski – powiedział w Radiu ZET Bartłomiej Tkacz, pomysłodawca stworzenia nowego województwa. Przyjęta uchwała to dopiero początek. Prezydent miasta Jarosław Klimaszewski będzie teraz rozmawiał z innymi samorządowcami z regionu. Projekt woj. bielskiego ma powstać do 2029 roku.

Likwidacja wbrew woli mieszkańców

W 1998 roku, mimo protestów części mieszkańców i lokalnych polityków, dotychczasowe woj. bielskie zostało podzielone pomiędzy województwa śląskie i małopolskie. 1 stycznia 1999 roku gminy wchodzące w jego skład zostały włączone do nowo utworzonych jednostek.

Dzieje rozparcelowania

Bielsko-Biała została włączona do woj. śląskiego jako miasto na prawach powiatu. Do powiatu bielskiego przyporządkowano Szczyrk oraz gminy Wilamowice, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice. Do powiatu cieszyńskiego trafiły miasta Cieszyn, Ustroń i Wisła oraz gminy Skoczów, Strumień, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach i Istebna. Z kolei do powiatu żywieckiego przyporządkowano miasto Żywiec oraz gminy Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka

Jeśli chodzi o woj. małopolskie, zyskało ono miasto Oświęcim, a także Chełmek, Kęty, Zator, Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów. Do powiatu suskiego dokooptowano Suchą Beskidzka i Maków Podhalański oraz gminy wiejskie: Budzów, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce. Do powiatu wadowickiego włączono miasta Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice, jak również Brzeźnica, Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów, Tomice i Wieprz.

Oprac. GS

