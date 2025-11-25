Nawrocki pobił rekord. Z gigantyczną przewagą

Prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 51,8 proc. osiąga swój nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów IBRiS dla Onetu – wynika z opublikowanego we wtorek sondażu.

Jak zauważył portal, oznacza to wzrost zaufania do prezydenta o 4,9 pkt proc. w porównaniu z październikowym pomiarem.

Na drugim miejscu w sondażu znalazł się wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Na trzecim miejscu znalazł się marszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jak czytamy, brak zaufania do marszałka zadeklarowało 47 proc. respondentów.

Poza podium

Czwarte miejsce zajął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak – Kamysz. Jak napisał portal, zaufanie do ministra obrony narodowej wyraziło 37,7 proc. ankietowanych.

Sondaż IBRiS

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 21-22 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

pap, jb