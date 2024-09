Wybory w USA rozstrzygnięte? Wiemy kogo wybrała Taylor Swift

Taylor Swift, jedna z największych gwiazd muzyki pop, zaliczona przez magazyn „Forbes” do najbardziej wpływowych kobiet świata, udzieliła poparcia Kamali Harris. Tuż po wtorkowej debacie telewizyjnej kandydatów na prezydenta USA, Swift na swoim koncie na Instagramie udzieliła jednoznacznego poparcia kandydatce Demokratów.

„Podobnie jak wielu z was oglądałam debatę” Harris z Donaldem Trumpem - napisała Swift na koncie obserwowanym przez 283 mln ludzi.

Wybór Swift

„Swój głos oddam na Kamalę Harris i Tima Walza w wyborach prezydenckich w 2024 r. Głosuję na @kamalaharris, ponieważ walczy o prawa i sprawy, które moim zdaniem potrzebują wojownika, który by ich bronił” - napisała Swift, wklejając do postu swoje zdjęcie z kotem i podpisując się jako „bezdzietna kociara”. Wcześniej kandydat Republikanów na wiceprezydenta J.D. Vance użył tego określenia jako obelgi w stosunku do swoich przeciwników politycznych.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to teraz jest moment, by zgłębić (…) stanowiska kandydatów w kwestiach, które są dla was najważniejsze. Jako wyborca staram się oglądać i czytać wszystko, co mogę.

„Niedawno dowiedziałam się, że AI opublikowała mnie (wygenerowany przez sztuczną inteligencję awatar artystki) rzekomo popierającą kandydaturę Donalda Trumpa na prezydenta. Wywołało to u mnie obawy dotyczące sztucznej inteligencji oraz niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. W efekcie doszłam do wniosku, że muszę być bardzo przejrzysta w kwestii moich rzeczywistych planów związanych z wyborami. Najprostszym sposobem walki z dezinformacją jest prawda. Oddam swój głos na Kamalę Harris i Tima Walza w wyborach prezydenckich w 2024 r.” - zapewniła gwiazda.

Ciepło o Harris

„Uważam, że (Harris) jest pewną siebie, utalentowaną liderką i wierzę, że możemy osiągnąć o wiele więcej (…), jeśli będziemy prowadzeni spokojem, a nie chaosem. Byłam pod wrażeniem jej wyboru kandydata na wiceprezydenta @timwalz, który od dziesięcioleci walczy o prawa LGBTQ+, zapłodnienie in vitro oraz prawo kobiety do dysponowania swoim ciałem” - napisała Swift.

Swift przez większość blisko dwudziestoletniej kariery zachowywała polityczną dyskrecję. Dopiero w 2018 roku poparła dwóch kandydatów Partii Demokratycznej z Tennessee. Od tej pory wypowiadała się otwarcie, często zachęcając zwolenników do udziału w wyborach i opowiadając się za prawami kobiet, zdrowiem reprodukcyjnym i prawami ludzi LGBTQ+ - przypomniał portal CNN.

Kandydat Demokratów na wiceprezydenta podziękował natychmiast za wsparcie artystce - poinformował portal dziennika „New York Times”. „Jestem nadzwyczaj wdzięczny” – powiedział Walz w wywiadzie dla stacji MSNBC. „Mówię to również jako właściciel kota” - dodał.

