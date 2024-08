Chcieli zabić Taylor Swift i jej fanów! Są dowody

Władze Austrii, dzięki informacjom amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, udaremniły spisek, w wyniku którego mogło dojść do ataku na uczestników sierpniowego koncertu Taylor Swift w Wiedniu - powiedział zastępca szefa CIA David Cohen.

CIA poinformowała austriackich partnerów o czterech osobach powiązanych z tzw. Państwem Islamskim (IS), które planowały atak. Niektórzy z aresztowanych w przeddzień pierwszego wiedeńskiego występu amerykańskiej gwiazdy mieli dostęp do miejsca, gdzie miał odbyć się koncert.

Chcieli zabić tysiące osób

„Planowali zabić ogromną liczbę osób, dziesiątki tysięcy ludzi na tym koncercie, wśród których było z pewnością wielu Amerykanów” – powiedział w środę Cohen w mieście Bethesda w stanie Maryland na dorocznym amerykańskim szczycie wywiadu i bezpieczeństwa (Intelligence and National Security Summit).

Na dwa dni przed pierwszym z planowanych koncertów władze austriackie aresztowały dwie osoby oskarżone o planowanie ataku terrorystycznego; innych zatrzymano w kolejnych dniach. Byli wyposażeni w broń oraz samodzielnie skonstruowane ładunki wybuchowe. Przed stadionem, jak oczekiwano, powinno znajdować się ok 30 tys. fanów, 65 tys. znajdowałoby się w środku. Główny podejrzany miał zainspirować się atakami terrorystycznymi IS.

Powtórka z historii

Plany ataku w Austrii przypominały atak samobójczy na koncert Ariany Grande w Manchesterze w Anglii w 2017 roku - przypomniała agencja AP. Wówczas bomba została odpalona tuż po koncercie. Zginęły 22 osoby, w tym dzieci i nastolatki, a ponad 100 doznało obrażeń. Do ataku przyznało się IS. Sprawca Salman Abedi miał 22 lata.

Cohen nie ujawnił w jaki sposób CIA dowiedziała się o planowanym ataku - zauważył amerykański dziennik „New York Times”, przypominając, że agencja wywiadowcza wcześniej ostrzegała inne kraje o spiskach terrorystycznych. Na początku tego roku CIA uprzedzał władze w Iranie i Rosji, że afgańska filia Państwa Islamskiego, znana jako ISIS-Chorasan, zamierzała dokonać zamachów w trakcie rocznicowej żałobnej uroczystości na irańskim cmentarzu i podczas koncertu koło Moskwy. Jednak państwa te nie powstrzymały ataków.

Cohen podkreślił, że ostrzeżenia o grożących zamachach bywają ignorowanie, ale władze Austrii postąpiły inaczej. Koncerty odwołano, a Taylor Swift podziękowała władzom na swoich mediach społecznościowych pisząc, że dzięki nim „opłakiwaliśmy koncerty, a nie ludzkie życie”.

„Mogę powiedzieć, że w mojej agencji wielu ludzi uznało, że to był naprawdę dobry dzień dla Langley” – powiedział Cohen, odnosząc się do siedziby CIA. „I nie byli to tylko Swifties (fani artystki) wśród naszego personelu” - dodał. (PAP)

