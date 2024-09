Mariusz Błaszczak ujawnia przejawy ignorancji tej władzy

Były szef MON analizuje działania rządu Donalda Tuska i ujawnia na platformie X „dyletanctwo i ignorancję tej władzy”

„Tak - teraz najważniejsze jest wsparcie dla funkcjonariuszy i dla żołnierzy, którzy narażają swoje życie i zdrowie, by ratować mieszkańców i ich dobytek. Solidaryzujmy się z mieszkańcami, funkcjonariuszami i żołnierzami czyli z tymi, którzy niosą realną pomoc. ” - napisał na platformie X były szef MON Mariusz Błaszczak.

Analiza działań rządu Donalda Tuska

Były minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, opublikował na platformie X (dawniej Twitter) krytyczną analizę dotyczącą działań rządu Donalda Tuska. W swoim wpisie wskazał na liczne problemy i zaniechania obecnych władz, które świadczą o „dyletanctwie i ignorancji”.

Błaszczak odniósł się między innymi do słów Donalda Tuska, który stwierdził, że „prognozy nie są przesadnie alarmujące”. Były szef MON zarzucił rządowi próby zatuszowania tego typu wypowiedzi przez media rządowe.

„➡️ Słowa Tuska, o tym, że „Prognozy nie są przesadnie alarmujące” i próby wygumkowania tej wypowiedzi przez rządowe media. ” - napisał na platformie X były szef MON Mariusz Błaszczak

Wskazał również na wypowiedź Urszuli Zielińskiej, która stwierdziła, że zbiorniki zaporowe są trudne do pokonania, co Błaszczak uznał za przykład braku kompetencji w zarządzaniu infrastrukturą przeciwpowodziową.

„➡️ Słowa Urszuli Zielińskiej, że zbiorniki zaporowe są najgorszym rozwiązaniem.”- przypomniał.

Kolejnym tematem poruszonym przez Błaszczaka było opóźnienie w realizacji kluczowych inwestycji retencyjnych. Ustawa rządowa, która miała zawiesić ponad 90 inwestycji zapobiegających powodziom oraz prace na Odrze, była przez niego krytykowana jako nieodpowiedzialne działanie, które naraża mieszkańców na ryzyko katastrof.

„➡️ Skierowanie do prac rządowych ustawy, która zawiesza ponad 90 niezwykle ważnych inwestycji retencyjnych oraz ponad 70 inwestycji na Odrze w tym budowy i rozbudowy wałów przeciwpowodziowych czy budowy zbiorników. ” - podkreślił Błaszczak.

Były minister obrony zwrócił uwagę na działania Wojewody Dolnośląskiego, który mimo świadomości o nadchodzącej powodzi zwrócił się o pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) dopiero po kilku dniach.

„➡️ Wojewodę Dolnośląskiego, który wiedział o zagrożeniu powodziowym od kilku dni i dopiero wczoraj wieczorem zawnioskował o pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej i sprzętu wojskowego. ” - podsumował sytuację Błaszczak.

Dodatkowo skrytykował Władysława Kosiniaka-Kamysza za wykorzystywanie obecności WOT do celów medialnych, sugerując, że udział żołnierzy służył bardziej do robienia zdjęć niż do realnej pomocy.

„➡️Kosiniaka-Kamysza, który ściągnął kilkudziesięciu żołnierzy WOT tylko po to żeby zrobić sobie z nimi fotkę. „

Błaszczak przypomniał także o wcześniejszych atakach opozycji na Wojska Obrony Terytorialnej, które obecnie odgrywają kluczową rolę w walce ze skutkami powodzi. Podkreślił hipokryzję tych, którzy przez lata krytykowali tę formację, a teraz polegają na jej działaniach.

„➡️ Tego, że cała obecna koalicja, będąc w opozycji głosowała przeciwko powołaniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Tego, że przez lata szkalowali i obrażali terytorialsów, którzy dziś walczą o życie i zdrowie mieszkańców. „

Na zakończenie, były szef MON zwrócił uwagę na znaczące zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). W 2023 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na ten cel 194 mln zł, podczas gdy w obecnym roku jest to zaledwie 42 mln zł. W opinii Błaszczaka, rząd Tuska odpowiada za obciążenie OSP, co negatywnie wpływa na ich gotowość do działania w sytuacjach kryzysowych.

„➡️ Faktu, że rząd Tuska obciął finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2023 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup wozów strażackich przeznaczono 194 mln zł. W tym roku jest to zaledwie 42 mln zł.”

Całość wpisu Błaszczaka stanowi ostrą krytykę rządu i wskazuje na liczne zaniechania, które jego zdaniem mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji w kontekście zarządzania kryzysowego i ochrony przed klęskami żywiołowymi.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski czempion o międzynarodowym zasięgu ma duże problemy

Szwedzi zamykają jedną z fabryk. A co z Gdańskiem?

Znana sieć drogerii zamyka wszystkie sklepy w Polsce

X, jb

»» Rozmowa z Arturem Soboniem, członkiem zarządu NBP wielkich zakupach złota przez bank centralny na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: