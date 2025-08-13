Skok eksportu i... zaskakująca nadwyżka na rachunku bieżącym

Eksport towarów z Polski wzrósł o 1,94 proc. r/r do 28 006 mln euro w czerwcu 2025 r., zaś import spadł o 0,21 proc. r/r do 27 947 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski. Saldo obrotów towarowych w czerwcu było dodatnie i wyniosło 59 mln euro wobec 1 445 mln euro deficytu miesiąc wcześniej. Na rachunku obrotów bieżących zanotowano nadwyżkę w wysokości 651 mln euro w czerwcu 2025 r. wobec 1 838 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej i w porównaniu do 142 mln euro deficytu w czerwcu poprzedniego roku, podał też Narodowy Bank Polski. Konsensus rynkowy wyniósł 1 080 mln euro deficytu C/A.

„Według wstępnych danych w czerwcu 2025 r. wartość eksportu towarów okazała się wyższa w porównaniu z wartością importu. Drugi kolejny miesiąc wzrostu eksportu odzwierciedla stopniowe ożywienie na głównych rynkach eksportowych. Natomiast na zmniejszenie wartości importu istotny wpływ miał spadek cen ropy naftowej” - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Duży wzrost eksportu odzieży i zabawek oraz ożywienie w branży motoryzacyjnej

W czerwcu 2025 r. wartość eksportu towarów wzrosła o 0,7 proc. r/r do 119,5 mld zł.

„Podobnie, jak w poprzednim miesiącu duży wzrost eksportu nastąpił w przypadku odzieży, zabawek oraz produktów farmaceutycznych, a więc w transakcjach mających przede wszystkim charakter reeksportu. Dane wskazują także na stopniową poprawę w branży motoryzacyjnej. W omawianym okresie ponownie zwiększył się eksport samochodów osobowych, autobusów oraz ciągników drogowych. Wzrostowa tendencja kontynuowana była także w eksporcie produktów rolnych” - czytamy dalej.

Natomiast w wyraźnym trendzie spadkowym pozostaje eksport towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. W czerwcu zmniejszył się eksport odbiorników telewizyjnych, mebli oraz urządzeń gospodarstwa domowego. W wyniku utrzymywania się długotrwałej tendencji spadkowej, udział tej kategorii w eksporcie ogółem obniżył się do najniższego poziomu w XXI w., wskazał też NBP.

Spadek wartości importu to efekt taniejącej ropy i deprecjacji dolara

W czerwcu br. wartość importu towarów obniżyła się o 1,4 proc. do 119,2 mld zł.

„Do zmniejszenia importu przyczynił się przede wszystkim spadek cen ropy naftowej. W czerwcu 2025 r. średnia cena importowanej ropy była najniższa od połowy 2021 r., na co złożył się jednoczesny spadek cen rynkowych oraz deprecjacja dolara amerykańskiego. Niekorzystny wpływ na import ma także niska aktywność krajowego sektora przemysłowego, co znalazło odzwierciedlenie w spadku dostaw towarów zaopatrzeniowych. Ponadto w czerwcu br. powstrzymany został szybki wzrost importu towarów konsumpcyjnych, obserwowany w poprzednich miesiącach 2025 r.” - napisano w komentarzu.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 42,3 mld zł i wzrosły o 3,7 proc. r/r. Wartość rozchodów wyniosła 26,4 mld zł i zwiększyła się o o 6,7 proc.. Na dodatnie saldo usług (15,9 mld zł) złożyły się dodatnie salda wszystkich usług z czego największy udział miały pozostałe usługi (9,4 mld zł) i usługi transportowe (5,6 mld zł), wskazał też bank centralny.

Saldo na rachunku obrotów bieżących to 651 mln euro w czerwcu

Na rachunku obrotów bieżących zanotowano nadwyżkę w wysokości 651 mln euro w czerwcu 2025 r. wobec 1 838 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej i w porównaniu do 142 mln euro deficytu w czerwcu poprzedniego roku, podał także NBP. „W czerwcu 2025 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 2,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (15,9 mld zł) i obrotów towarowych (0,3 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (12 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu 2025 r. było dodatnie i wyniosło 7,9 mld zł” - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 080 mln euro deficytu C/A.

mBank: pozytywne zaskoczenie

Drugi miesiąc z rzędu eksport zaskakuje pozytywnie… – komentują dane analitycy mBanku

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Chcesz auto spalinowe? Rząd ma sposób, żebyś zmienił zdanie

PGE zbuduje 600 megawatów „stabilizującej” mocy

132 miliardy dolarów w złocie

»»Daniel Obajtek: Tusk rozdał KPO swoim – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!