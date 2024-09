Ubezpieczyciele i adwokaci pomagają poszkodowanym w powodzi

Na objętych powodzią częściach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego zakłady ubezpieczeń wdrożyły uproszczony tryb likwidacji szkód, by osoby poszkodowane jak najszybciej mogły otrzymać świadczenia. Bezpłatną pomoc prawną oferują Okręgowe Rady Adwokackie z Opola i Wrocławia. Bezpłatna pomoc prawna oraz pomoc i ułatwienia ze strony ubezpieczycieli oznaczają, że nie trzeba korzystać z żadnych form płatnej pomocy oraz płatnego pośrednictwa odszkodowawczego, w tym z pomocy tzw. kancelarii odszkodowawczych lub windykacyjnych.

W obliczu tragicznych skutków powodzi, która dotknęła obszary województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, zakłady ubezpieczeń wdrożyły szereg działań mających na celu pomoc poszkodowanym klientom.

Sytuacja na terenach objętych powodzią jest dynamiczna i trudno obecnie oszacować możliwą skalę zniszczeń. Zakłady ubezpieczeń na bieżąco monitorują wydarzenia i wdrażają kolejne ułatwienia dla swoich klientów dotkniętych tragedią – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Uproszczone procedury, znacznie zwiększone siły

Ubezpieczyciele traktują szkody powodziowe priorytetowo. Do likwidacji szkód wymagają mniej dokumentów, skróciły czas postępowania, zautomatyzowały obsługę wielu roszczeń, aby jak najszybciej pomóc poszkodowanym. Umożliwiają zgłaszanie szkód telefonicznie oraz przez specjalne formularze online. Oferują też dodatkowo samolikwidację mniejszych szkód z szybkimi wypłatami odszkodowań. Część zakładów wypłaca zaliczki na pierwsze wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi.

Wielu ubezpieczycieli wydłużyło godziny pracy infolinii i zespołów obsługujących szkody. Część skierowało już mobilne zespoły rzeczoznawców na tereny dotknięte powodzią. Niektórzy wykorzystują ponadto drony do szybkiej oceny szkód w trudno dostępnych miejscach. U wszystkich ubezpieczycieli podstawnym dokumentem są zdjęcia robione przez poszkodowanych.

Uczulamy, że w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, warto od razu kontaktować się przede wszystkim z ubezpieczycielem i dopytać, np. jakie zdjęcia zrobić, jakie dokumenty wysłać. Jeśli po wysłaniu dokumentów, okaże się, że coś pominęliśmy, nie ma problemu, by dokumentację uzupełnić. Ubezpieczyciel też może sam się do nas o to zwrócić. Pracownicy zakładów pomagają w skompletowaniu dokumentacji i wspierają klientów na każdym etapie likwidacji szkody – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Naczelna Rada Adwokacka zareagowała na stan klęski żywiołowej

Adwokat Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej poinformował, że adwokatura na terenie objętym powodzią zorganizowała pomoc prawną pro bono dla poszkodowanych przez klęskę żywiołową.

Okręgowe Rady Adwokackie w Opolu i we Wrocławiu prowadzą listy adwokatów, którzy udzielają pomocy prawnej pro bono. Listy są dostępne w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych tych rad adwokackich. Ważne jest, aby poszkodowani zwracali uwagę czy osoba, która oferuje pomoc prawną nie jest tzw. kancelarią odszkodowawczą. Aby to sprawdzić, wystarczy poprosić o okazanie legitymacji adwokackiej lub wpisać nazwisko na stronie www.rejestradwokatow.pl Jeżeli osoba ta widnieje w tym rejestrze to oznacza, że jest adwokatem i stanowi to gwarancję udzielenia profesjonalnej, rzetelnej i fachowej pomocy prawnej. To gwarantuje bezpieczeństwo prawne – mówi adwokat Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej..

Przestrzegam przed tzw. kancelariami odszkodowawczymi, które podczas takich zdarzeń jak powódź, wykorzystując trudną sytuację poszkodowanych, mogą docierać do nich przez swoich akwizytorów, oferując nieuczciwe umowy przewidujące wysokie wynagrodzenie za pomoc prawną. Na obecnym etapie adwokaci pomogą m. in. w wypełnieniu niezbędnych dokumentów, aby uzyskać odszkodowanie lub wsparcie ze strony państwa, a także doradzą w tej trudnej sytuacji – podkreśla prezes NRA.

Adwokaci uruchomili bezpłatną pomoc prawną

W porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką bezpłatną pomoc prawną na terenach objętych powodzią uruchomiła na ten moment Adwokatura w Opolu i Wrocławiu.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Łukasz Wójcik wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Opolu przygotowuje pomoc prawną pro bono dla osób poszkodowanych żywiołem. Pomoc prawna koordynowana będzie w ramach Fundacji Adwokatury Opolskiej.

Dla osób, które potrzebują pomocy uruchomiony został numer telefonu – 785 320 067 oraz adres e-mail: [email protected].

Materiały prasowe PIU, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.