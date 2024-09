To tu będzie najgorzej! Wiemy gdzie nastąpi kulminacja

W najbliższych dniach kulminacja fali powodziowej na Odrze będzie miała miejsce poniżej Zbiornika Racibórz - poinformował we wtorek dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju Paweł Przygrodzki podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

„Fala powodziowa w kolejnych dniach będzie kulminować na odcinku Odry poniżej Zbiornika Racibórz” - powiedział Przygrodzki.

Wyjaśnił, że fala przesuwa się w dół głównych dopływów górnej i środkowej Odry. Podał, że notowane są spadki m.in. na wodowskazie Chałupki na Odrze i na samej rzece Olzie na wodowskazie Łaziska.

To są istotne kierunki zasilania Zbiornika Racibórz, tam notowane są spadki.

Gdzie przekroczono stan alarmowy?

Poinformował też, że według stanu na godzinę 6.00 stan alarmowy przekroczony był na 74 stacjach, a ostrzegawczy na 40.

Jeśli chodzi o aktualne przekroczenia stanu alarmowego to największe przekroczenie stanu alarmowego notowane jest na wodowskazie Krzyżanowice na Odrze to jest 453 cm, Kopice na Nysie Kłodzkiej 399 cm.

Dodał, że na wodowskazie, który jest powyżej kaskady zbiorników nyskich notowane są spadki.

Model również pokazuje spadki. W dniu dzisiejszym prawdopodobnie stan wody już będzie poniżej stanu alarmowego.

„Jeśli chodzi o Kopice, wodowskaz poniżej zbiorników nyskich, ta fala będzie stosunkowo wypłaszczona, będzie przez dłuższy czas przekroczony istotnie stan alarmowy. Jeśli chodzi o Skorogoszcz, czyli wodowskaz na Nysie Kłodzkiej tuż przed ujściem do Odry, to (…) ta fala będzie będzie miała dość długi przebieg. Jeśli chodzi o Chałupki, to (…) jesteśmy już za kulminacją, notowane są spadki. Mniej więcej 19 (września - PAP) spodziewamy się spadku poniżej stanu alarmowego. Podobnie rzeka Olza Łaziska, czyli ten kierunek z którego woda dostaje się do do zbiornika Racibórz, tu już mamy notowane istotne spadki” - stwierdził.

Najgorsze dopiero przed Opolem

Dodał, że w przypadku Opola spodziewa się, że najwyższe stany poziomu wody jeszcze przed nami. Jak powiedział Przygrodzki, w przypadku wodowskazu osłonowego dla Wrocławia, to zgodnie z aktualnym przeliczeniem modelu, prognoza zakłada, że stan wody w stolicy Dolnego Śląska powinien wynieść ok. 650 cm i wystąpi pod koniec tego tygodnia, a fala przechodząca przez miasto będzie wypłaszczona dzięki funkcjonowaniu infrastruktury hydrotechnicznej.

„Zgodnie z aktualną prognozą jest możliwość przelania się wody przez wały na odcinku poniżej Zbiornika Racibórz. Oczywiście zbiorniki robią gigantycznie dobrą robotę (…) natomiast jest też pewien negatywny wymiar. Ta fala będzie wypłaszczona, (…) jeżeli będzie trwała przez dłuższy okres, to infrastruktura hydrotechniczna będzie będzie pracowała z najwyższą wydajnością przez określony, wobec tego wydaje się konieczne by szczególną atencję w najbliższych dniach położyć na monitoring wałów na odcinku Odry poniżej Zbiornika Racibórz i na dolnych odcinkach sudeckich dopływów Odry” - dodał.

Przygrodzki poinformował też, że w Krakowie na Wiśle notowane są już stany poniżej ostrzegawczego.

PAP/ as/

