Jaka pomoc dla powodzian? Wszystko co wiemy o wsparciu

Szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że pierwsza transza pomocy dla obszarów dotkniętych powodzią ma wynieść 21 mln zł w formie dotacji z WFOŚiGW. Opolskie otrzyma 3 mln zł, a Dolnośląskie - 6 mln zł - dodała.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska przekazała, że resort klimatu planuje przeznaczyć 21 mln zł na pomoc dla terenów dotkniętych powodzią. Środki w formie dotacji będą pochodzić z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Pierwsze pieniądze miałyby trafić np. do straży pożarnych, centrów zarządzania kryzysowego i samorządów. Miałyby zostać przeznaczone na takie cele, jak zakup agregatów prądotwórczych, worków na piasek czy bieżące zabezpieczenia budynków.

21 mln dotacji?

„W dotacjach to 21 mln zł, ale chcemy do tego dołożyć pulę ok. 100 mln zł w niskooprocentowanych pożyczkach” - poinformowała ministra, zaznaczając, że ich oprocentowanie ma być na poziomie 1,5-2 proc.

W drugiej kolejności te pieniądze będą mogły trafić na likwidację skutków powodzi, takich jak naprawy kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz na likwidację potencjalnych skażeń w środowisku - zaznaczyła.

Wskazała, że najwyższa pula pieniędzy była do wydysponowania w woj. śląskim, a „tu, w Opolu, jest to 3 mln zł, ale jeśli będzie potrzeba, będziemy zwiększać (fundusze) z środków pożyczkowych”. Dodała, że „na Dolnym Śląsku udało się wygospodarować 6 mln zł”.

Będziemy szacować potrzeby i ewentualnie wspierać wojewódzkie fundusze środkami z narodowego funduszu ochrony środowiska.

Brak prądu

Szefowa MKiŚ zwróciła również uwagę, że prace w celu przywracania dostępności energii elektrycznej nie są możliwe we wszystkich miejscach, co za tym idzie brak prądu „w kilku miejscach może potrwać kilka dni”.

„Jestem w ciągłym kontakcie z przedstawicielami spółki Tauron, która dystrybuuje energię na tym terenie, monitorujemy sytuacje i tam, gdzie naprawy są możliwe, są dokonywane” - wskazała Hennig-Kloska.

Zaznaczyła, że w niektórych miejscach tereny są na tyle zalane, że służby nie są w stanie tam dotrzeć, „więc kilkadziesiąt tysięcy osób w dalszym ciągu pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej”.

Wielka woda

Na południu i zachodzie Polski trwa powódź. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W sobotę i niedzielę rano na miejscu ze sztabami kryzysowymi spotykał się tam szef rządu, na zalanych terenach byli również ministrowie spraw wewnętrznych, obrony narodowej, infrastruktury i klimatu.

Tama w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim została przerwana. W Głuchołazach w powiecie nyskim napór wody zniszczył most tymczasowy. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju właściwie nie można dojechać. Pod wodą są ulice Kłodzka; głębokość wody w zalanych kwartałach w centrum miasta waha się od 50 cm do 1,5 metra. W wielu miejscach trwa ewakuacja ludności. Ze szpitala w Nysie, odciętego od miasta przez wodę, zostało ewakuowanych w niedzielę 33 pacjentów, w tym ciężarne kobiety i dzieci.

Stan klęski żywiołowej

Premier Donald Tusk poinformował w niedzielę, że po konsultacji z odpowiednimi ministrami i służbami zlecił przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. W poniedziałek o godz. 9 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów w tej sprawie.

Rząd przygotowuje również pomoc finansową dla poszkodowanych. Premier zlecił ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Wypłatę zasiłków koordynować będą wojewodowie, a wypłacać je będą gminy.

Powstają pierwsze huby pomocy

Na Dolnym Śląsku powstają huby pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź. Urząd marszałkowski uruchomił dwa miejsca zbiórek artykułów pierwszej potrzeby – we Wrocławiu i Wałbrzychu. Wodę, żywność i wodę butelkowaną zbierają też przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocławia.

We Wrocławiu miejsce zbiórki jest w Dolnośląskim Centrum Druku 3D przy ul. Tynieckiej 2. W Wałbrzychu zbiórka prowadzona jest na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Stacyjnej 12. Dary można przekazywać też do siedziby urzędu przy ul. Walońskiej 3.

Hub we Wrocławiu jest czynny od godz. 7.00 do godz. 19.00, a w Wałbrzychu przez całą dobę. Osobne miejsca, do którego można przywozić dary, uruchomiły władze Wrocławia. Punkt zlokalizowany jest na stadionie miejskim przy al. Śląskiej 1.

Przywozić można artykuły pierwszej potrzeby, które następnie przekazywane będą samorządom i trafią bezpośrednio do potrzebujących mieszkańców. Jednocześnie w urzędzie marszałkowskim ogłoszono zbiórkę artykułów pierwszej potrzeby, m.in. żywności długoterminowej, artykułów sanitarnych czy artykułów medycznych, które trafią do osób poszkodowanych w powodzi.

