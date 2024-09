Powódź: Kolejny zbiornik pęka - wezwanie do ewakuacji

Po uszkodzeniu zapory zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej burmistrz Paczkowa wzywa do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców części miasta.

Przed południem władze Paczkowa otrzymały od RZGW Wody Polskie we Wrocławiu informację o uszkodzeniu zapory zbiornika Topola na Nysie Kłodzkiej. Woda przepływa przez przelew powierzchniowy do zbiornika Kozielno, a następnie korytem Nysy Kłodzkiej do zbiornika Otmuchów.

Natychmiastowa ewakuacja

Artur Rolka, burmistrz Paczkowa, wezwał część mieszkańców miasta do natychmiastowej ewakuacji.

Nikt nie jest w stanie zagwarantować, że to uszkodzenie się nie powiększy. Bez względu na to, bardzo proszę mieszkańców zagrożonych terenów o zgłaszanie konieczności ewakuacji, lub samoewakucję.

Sześć zespołów

Według samorządowca, Paczków dysponuje obecnie sześcioma zespołami pontonowymi. Mieszkańcy z zagrożonych terenów powinni udać się na rynek miasta, do szkół podstawowych nr 2 i 3 oraz do hali sportowej.

