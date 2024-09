Masz stary kominek? Wymień albo szykuj się na wydatki

Niech nikogo nie zwiedzi relatywnie wysoka temperatura za oknem, sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Szczególną czujność powinni zachować posiadacze leciwych kominków. Mają oni dwie możliwości: wymienić urządzenie na nowe lub trzymać się za portfel. I musi on być wystarczająco gruby, żeby pomieścić 5 tys. zł – to maksymalna grzywna za używanie kominka niespełniającego norm.

Właściciele kominków muszą kierować się zasadami zawartymi w unijnej dyrektywie nazywanej potocznie Ekoprojekt lub EcoDesign (dotyczy ona również wielu innych urządzeń związanych z energią, w tym urządzeń elektronicznych). Z kolei przepisy skierowane bezpośrednio do właścicieli nieruchomości, w których zainstalowane są kominki czy kozy to tzw. uchwały antysmogowe przyjmowane w poszczególnych województwach (obecnie obowiązują w 14 regionach).

Jak pisze „Rzeczpospolita”, wskazują one m.in. do kiedy w danym mieście czy regionie można używać sprzętów niespełniających wymogów Ekoprojektu (lub innych norm określonych w przywołanych uchwałach).

Dni smogowe rządzą własnymi prawami

Jeśli stężenie pyłów w danej lokalizacji jest zbyt duże, to samorządowcy wprowadzają uchwały mające ograniczyć zanieczyszczenia emitowane przez piece, kominki, kozy itp. W takich miejscach można używać wyłącznie urządzeń o określonych parametrach i stosować ekologiczne paliwa grzewcze. Poza uchwałami antysmogowymi, samorządy województw przyjmują też lokalne Programy Ochrony Powietrza. Mogą się w nich znajdować zapisy o zakazie używania kominków w tzw. „dni smogowe”.

Nowe sprzęty mają wymagane certyfikaty

Co to oznacza dla posiadaczy kominków? W przypadku urządzeń zainstalowanych stosunkowo niedawno, istnieje duża szansa, że spełniają one wymagania wspomnianej dyrektywy. Nowe sprzęty posiadają niezbędne certyfikaty. „Rzeczpospolita” przypomina, że wymagania Ekprojektu muszą spełniać „miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe” wprowadzane do obrotu po 1 stycznia 2022 roku. Inaczej może wyglądać sprawa z urządzeniami kupowanymi z drugiej ręki.

Kara wyższa niż wartość kominka…

Jeżeli kominek nie spełnia antysmogowych regulacji, to właścicielowi grożą surowe kary. Osoby, które po wejściu w życie obostrzeń zawartych w uchwałach antysmogowych nadal będą używać przestarzałych kominków lub palić w nich zakazanymi surowcami, muszą się liczyć z mandatami w wysokości do 500 zł. Jednak jeśli dojdzie do złamania kilku przepisów, grzywna może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

Źródło: Rzeczpospolita

Oprac. GS

