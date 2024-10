Wczasy u Kima. Full wypas, miód-malina!

Wczasy all inclusive w najbardziej zamkniętym państwie świata? Czemu nie! Nie polecamy tylko filmować, robić zdjęć czy nagrywać. Mile widziane za to peany na temat słonecznych plaż, ciepłego morza, radosnych ludzi i – oczywiście – Nieomylnego Wodza, a w zasadzie Półboga, który codziennie przepracowuje się, żeby jego „kraj wiecznej szczęśliwości” rzeczywiście nim był. Powodzenia! Radzimy tylko przed wyjazdem solidnie się ubezpieczyć.

Państwowa agencja Korea International Travel Company (Koreańskie Przedsiębiorstwo Podróży Międzynarodowych) wypuściła serię reklam zachęcających do spędzania wakacji w tym ultra komunistycznym kraju. Oczywiście w formule all inclusive, a jakże! Miejscowe plaże reklamują m.in. uśmiechnięte Rosjanki w bikini.

Korea Północna to jedno z najbardziej tajemniczych państw świata. Reżim Kim Dzong Una reguluje niemal każdy aspekt życia obywateli, w tym fryzury, kwestie żywieniowe (a raczej niedożywieniowe) czy ubiór. Ta ostatnia kwestia dotyczy m.in. strojów kąpielowych i bikini, które są surowo zakazane – jak się okazuje, nie dla wszystkich.

Z ekranu strumieniami wylewa się szczęście

Jedno z nagrań zostało udostępnione przez internautów m.in. w serwisie Reddit, wkrótce pojawiło się także w innych mediach, m.in. na profilu portalu New York Post na YouTube. Na filmie przygotowanym przez Koreańskie Przedsiębiorstwo Podróży Międzynarodowych widać młodą blond Rosjankę rozsuwającą zasłony w hotelowym pokoju, skąpaną w słońcu plażę, leżaki i parasole. Młodzi grają w siatkówkę plażową, jeżdżą skuterami wodnymi… Szczęście do sześcianu.

Tak wielu szczęśliwych! Uśmiechnięta Polska daleko z tyłu

W styczniu br. Korea Północna otworzyła granice dla turystów po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa w 2020 roku. Swoją ofertę kieruje jednak głównie do Chińczyków i Rosjan, choć nie tylko. W lutym około setka turystów z kraju Putina przyjechała na zaproszenie północnokoreańskiego reżimu do ośrodka narciarskiego Masikryong w pobliżu Wonsan. Z kolei w lipcu br. na obóz do ośrodka nad Morzem Japońskim przyjechało 250 uczniów z Rosji. Wszyscy, którzy mieli okazję spędzić urlop w Korei Północnej, podkreślali, że „plaże są tam przepiękne, a morze wspaniałe”.

Grzegorz Szafraniec

