Szukasz chatbota na stronę swojej firmy? Z pomocą AI szybko stworzysz profesjonalnego wirtualnego asystenta, który wesprze Twój biznes

Chatboty oparte o sztuczną inteligencję to rozwiązanie, które cieszy się coraz większą popularnością w sektorze MŚP. Trudno się temu dziwić – wirtualni asystenci wspierani przez zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego potrafią usprawnić obsługę klienta i podnieść konwersję. Czy chatbot to dobry wybór dla Twojego biznesu?

Chatbot na firmowej stronie WWW: świetny sposób, by usprawnić pracę?

Implementacja takiego narzędzia na stronie Twojego przedsiębiorstwa może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim wirtualny asystent jest dostępny 24/7 i gotowy do działania o każdej porze dnia i nocy. Dzięki zdolności do prowadzenia naturalnych konwersacji może odpowiadać na zapytania, doradzać, rekomendować produkty czy usługi, a nawet inicjować proces sprzedaży i monitorować zaangażowanie potencjalnego nabywcy.

To świetny sposób, by szybko wnieść jakość obsługi klienta na zupełnie nowy poziom. Przecież nikt z nas nie lubi czekać, aż konsultant odbierze telefon, prawda? Sztuczna inteligencja będzie więc doskonałym uzupełnieniem Twojej biznesowej komunikacji.

Musisz też wiedzieć, że chatboty potrafią obsługiwać wielu klientów jednocześnie, odciążając w ten sposób pracowników działu customer service. Z pomocą AI uda się rozładować „sprzedażowe godziny szczytu”, które są zmorą wielu firm. Cały proces będzie przebiegał szybciej, a Ty zyskasz nad nim pełną kontrolę. To główne, choć nie jedyne zalety tej technologii.

Te modele AI idealnie sprawdzą się w roli chatbotów – warto dać im szansę

Wybierając GAI do stworzenia chatbota, postaw na technologię, która jest już sprawdzona i przetestowana przez setki, a nierzadko i tysiące przedsiębiorców na całym świecie. Jednym z najpopularniejszych narzędzi jest GPT (Generative Pre-trained Transformer), rozwijany przez OpenAI.

To model zbudowany na podstawie architektury Transformer i sieci neuronowych, który doskonale rozumie reprezentację słów. Potrafi tworzyć naturalne i kontekstowe odpowiedzi – także w języku polskim. Doskonałym wyborem będzie zwłaszcza o1-mini, z niewielkim zapotrzebowaniem na tokeny, co pomoże Ci zminimalizować wydatki.

Nie można też pominąć autorskiego rozwiązania Anthropic – modelu Claude Haiku, który słynie z etycznego podejścia i przestrzegania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa AI. Firma wydała zresztą całą linię modeli, z których każdy sprawdzi się w nieco innych zastosowaniach:

• Opus – to najbardziej kompleksowe narzędzie, stworzone z myślą o generowaniu długich artykułów i analizie wielkich pakietów danych;

• Sonnet – idealnie sprawdzi się w analizie kodu źródłowego oraz tworzeniu nieco mniej złożonych treści;

• Haiku – pomyślany właśnie jako chatbot.

Każdy z nich może zostać dostosowany do specyfiki danej firmy poprzez transfer learning, czyli douczenie na bazie wiedzy z konkretnej domeny. Dzięki temu chatbot będzie w stanie prowadzić fachowe konwersacje i dostarczać precyzyjne informacje, stając się prawdziwym ekspertem w swojej dziedzinie – bez względu na to, czy sprzedajesz kosiarki, garnitury weselne czy drewniane etui do smartfonów.

Wystarczy, że zaznajomisz model ze swoim biznesem oraz dokładnie opiszesz swoje oczekiwania. Pamiętaj, że niezwykle ważnym elementem całego procesu wdrażania botów bazujących na AI są prompty, czyli precyzyjne, obliczone na uzyskanie konkretnego efektu, komendy – o tym, jak je tworzyć, przeczytasz na Firmove.pl.

Usługa SaaS czy samodzielne stworzenie bota? Podpowiadamy, które rozwiązanie wybrać!

Jako przedsiębiorca, który chce zaimplementować AI na swojej stronie WWW, staniesz przed trudnym wyborem. Z jednej strony możesz skorzystać z usług SaaS (Software as a Service), które zwykle są opłacane w formie miesięcznego abonamentu. Najpopularniejsze narzędzia tego typu to:

• MobileMonkey,

• ManyChat,

• Chatfuel.

Wszystkie te narzędzia kuszą prostą implementacją, którą można określić wręcz mianem „no-code”. Oznacza to, że nie musisz mieć zaawansowanych umiejętności programistycznych, by umieścić je na swojej stronie. To dobra opcja dla osób, które chcą szybko uruchomić wirtualnego asystenta i godzą się na to, że za ten komfort trzeba zapłacić co miesiąc kilkanaście lub kilkadziesiąt dolarów.

Z drugiej strony masz do dyspozycji tzw. głęboką integrację i samodzielnie tworzone boty, którymi zarządzać będzie administrator Twojej strony. Można tu wskazać na takie modele, jak:

• Mixtral Small,

• RASA,

• ChatGLM.

Ich wdrożenie wymaga sporej wiedzy z zakresu NLP i programowania. Bez względu na to, które narzędzie wybierzesz, ważne są:

• dokładne zaprojektowanie naturalnych scenariuszy rozmów,

• dostarczenie chatbotowi najważniejszych danych o Twojej ofercie biznesowej,

• gruntowne przetestowanie bota przed wdrożeniem.

To zaś oznacza dziesiątki, jeśli nie setki, roboczogodzin, jakie trzeba przeznaczyć na to zadanie.

Czy któraś z tych opcji jest lepsza? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Najlepiej przetestować obie wersje – zarówno aplikacje SaaS, jak i darmowe modele AI. Praktyka pokazuje, że te drugie rozwiązania są świetną opcją zwłaszcza dla tych firm, które mają ogromne portfolio produktowe lub chcą zintegrować ze sztuczną inteligencją cały ekosystem: od koszyka zakupowego, przez stronę główną, po e-sklep i katalog produktów.

Artykuł sponsorowany