Tracimy zaufanie do bankowości internetowej

Spada zaufanie do bankowości internetowej oraz przeglądania stron WWW - wynika z badań przeprowadzonych przez SW Research na zlecenie Banku Pocztowego. Jednak, mimo spadku o 7 proc. względem ub.r., Polacy wciąż uważają bankowość internetową za najbezpieczniejszą formę aktywności online - dodano.

Jak wynika z badań SW Research, na drugim miejscu uplasowały się zakupy online, które wskazało 72 proc. respondentów. Przeglądanie stron internetowych, które wcześniej zajmowało drugie miejsce, zanotowało 10-punktowy spadek (67 proc.), co pokazuje rosnące obawy użytkowników w tym zakresie.

Bezpieczeństwo danych

Jeśli chodzi o różnice między grupami wiekowymi, z badania wynika, że wśród osób 40+ pod względem bezpieczeństwa na pierwszym miejscu znajduje się robienie zakupów online, podczas gdy popularność pozostałych odpowiedzi jest zasadniczo taka sama we wszystkich grupach oraz w średniej. Zdecydowanie najniższy poziom zaufania dotyczy rozmów telefonicznych i wysyłania wiadomości SMS do osób nieznajomych. Tylko 35 proc. badanych uważa rozmowy telefoniczne za bezpieczne, a pisanie SMS-ów z osobami nieznajomymi jest bezpieczne jedynie w opinii 27 proc. proc. respondentów.

Wyłudzenia, przestępcy, cyberataki

Według Elżbiety Chicińskiej z Banku Pocztowego, cytowanej w raporcie, spadek zaufania do bankowości internetowej oraz przeglądania stron WWW to efekt coraz bardziej zaawansowanych technik wyłudzeń stosowanych przez cyberprzestępców, którzy dostosowują swoje ataki do zachowań użytkowników.

Mimo wzrostu świadomości, liczba ataków nadal rośnie, a ich formy łączą socjotechnikę z zaawansowanymi metodami technologicznymi - podkreśliła.

Oszustwa. Najpopularniejszą „metoda na wnuczka”

Z badania wynika, iż wśród metod oszustw finansowych najpowszechniejszą pozostaje tzw. „metoda na wnuczka”, znana aż 89 proc. badanych, zarówno wśród osób dojrzałych, jak również ich dzieci powyżej 40 r.ż. Najmniej znaną wśród badanych metodą jest „oszustwo na tanią wycieczkę sakralną”, o której słyszało jedynie 17 proc. osób. Największe różnice pomiędzy grupami w świadomości zagrożeń zauważalne są w przypadku metody „na sprzedaż na OLX” – jest ona znana 54 proc. osób 40+ oraz tylko 38 proc. osób 60+. Oszustwa „na wiadomość hackerską” są znane średnio 36 proc. respondentów. Mimo, iż zaznaczyło ją 42 proc. osób 40+, wśród seniorów słyszało o niej zaledwie 30 proc. badanych.

Badanie

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii, na zlecenie Banku Pocztowego, w ramach programu „Cyberdojrzali. Bądź mądrzejszy od oszusta”, którego celem jest edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz świadomego poruszania się w świecie finansów. W ramach badania przeprowadzono 1018 ankiet z reprezentatywnymi grupami osób w wieku 60+ (501 ankiet) oraz ich dzieci w wieku 40+ (517 ankiet).

pap, jb

