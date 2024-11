Izba Zbożowo-Paszowa alarmuje: Mała podaż zbóż i wysokie ceny

Początek listopada nie przynosi zmian na krajowym rynku zbóż. Rynkowa podaż praktycznie wszystkich zbóż jest nieustannie bardzo mała - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Początek listopada nie przynosi zmian na krajowym rynku zbóż. Rynkowa podaż praktycznie wszystkich zbóż jest nieustannie bardzo mała (…) Z sygnałów dochodzących z rynku wynika, iż trudno liczyć na wzrost ofert sprzedaży zbóż przez rolników jeszcze w tym roku - informuje Izba Zbożowo-Paszowa w swoim cotygodniowym newsletterze.

Szybkie tempo wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich jest czynnikiem, który będzie powstrzymywał rolników przed sprzedażą zbóż w najbliższych tygodniach.

Przetwórcy zmuszeni do zakupu drogiego surowca

W związku z niską rynkową podażą ziarna, ceny zbóż na rynku krajowym sukcesywnie rosną. Przetwórcy, którzy nie są zaopatrzeni w dostateczną ilość ziarna zmuszeni są do kupowania surowca po wysokich, przewyższających średnie rynkowe, cenach proponowanych przez dostawców.

Notowany w tym roku wzrost produkcji drobiarskiej przekłada się na wzrost zapotrzebowania na komponenty do produkcji pasz.

Jaka cena?

Z danych Izby wynika, że w zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców zboża z dostawą w listopadzie br. kształtowały się następująco: pszenica konsumpcyjna – 940-980 zł/t, pszenica paszowa – 880-930 zł, jęczmień paszowy – 760-850 zł/t, pszenżyto – 780-830 zł/t, żyto konsumpcyjne – 630-700 zł/t, żyto paszowe – 600-680 zł/t, owies paszowy – 720-780 zł/t, kukurydza – 780-850 zł/t, kukurydza mokra (30 proc. wilgotności) – 500-580 zł/t, rzepak (bez dopłat) – 2250-2350 zł/t.

Eksport zbóż

W październiku br., eksport zbóż drogą morską był największy od początku bieżącego sezonu 2024/25 i wyniósł około 650 tys. ton. Eksportowana była przede wszystkim pszenica (307 tys. ton) oraz kukurydza (292 tys. ton).

Oceniamy, iż wolumen eksportu zbóż w listopadzie będzie mniejszy. Realizowany eksport w znacznej mierze dotyczy ziarna dostarczanego przez sprzedających w ramach wcześniej zawartych kontraktów - napisano.

Jak wskazano, mniejsza podaż ziarna powoduje, iż firmy handlowe kupują mało zbóż z przeznaczeniem na eksport. Ponadto, ceny przez nie oferowane nie są konkurencyjne w porównaniu do proponowanych przez młyny i wytwórnie pasz na rynku wewnętrznym, co nie zachęca dostawców do sprzedaży na eksport.

Eksport zbóż na kołach do Niemiec w dalszym ciągu pozostaje spowolniony i w znacznej mierze ogranicza się do realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Handel utrudniają niskie ceny oferowane przez kontrahentów niemieckich oraz wyraźnie mniejsza rynkowa podaż ziarna - wyjaśniła Izba Dodała, że bardziej opłaca się sprzedać pszenicę paszową czy pszenżyto na rynku krajowym niż na eksport.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ceny paliw na stacjach ostro w górę

NBP wylewa na rząd budżetowy kubeł zimnej wody

Zamek Książ odzyskał rangę. Wrócił kluczowy element

»» Daniel Obajtek o tym, czy Orlen zostanie sprywatyzowany - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24