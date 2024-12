Chińskie zagrożenie: dźwig szpieg! Także w Polsce

Nie tylko chiński sprzęt telekomunikacyjny, drony czy kamery budzą obawy w USA. Dźwigi z Chin działają już w 80 proc. amerykańskich portów, a według Straży Przybrzeżnej pozwalają na zdalną kontrolę i przekazywanie cennych informacji – pisze portal dziennika „Rzeczpospolita” rp.pl

Straż Przybrzeżna USA bije na alarm w sprawie cyberzagrożeń ze strony chińskich dźwigów portowych, a lokalne służby wydały nowe zalecenia w tej sprawie. To odpowiedź na rosnące obawy dotyczące luk w zabezpieczeniach amerykańskiej infrastruktury morskiej (…) „Wbudowane luki w zabezpieczeniach zdalnego dostępu i kontroli dźwigów STS, w połączeniu z informacjami wywiadowczymi dotyczącymi zainteresowania Chin zakłócaniem amerykańskiej infrastruktury krytycznej, wymagają natychmiastowego działania” - stwierdza Straż Przybrzeżna. – czytamy na rp.pl

Informacja pojawia się przy okazji alarmujących ustaleń, że dźwigi wyprodukowane w Chinach to już ok. 80 proc. infrastruktury portowej USA. Większość pochodzi od Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), chińskiego przedsiębiorstwa państwowego. Amerykanie nie są wyjątkiem, chiński sprzęt portowy działa już w ponad stu krajach.

Chińskie urządzenia do przeładunku towarów są też w Polsce. W październiku do terminala kontenerowego Baltic Hub w Gdańsku dotarły z Chin cztery nowoczesne suwnice nabrzeżowe STS. To pierwsze z siedmiu suwnic STS, które w 2025 r. zwiększą możliwości przeładunkowe Baltic Hub - ustalił rp.pl

»» Więcej o chińskiej technologii czytaj na portalu rp.pl w publikacji Amerykanie alarmują: chińskie dźwigi portowe szpiegują. Są też w Polsce Sek**

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niezdrowe ziółka wycofane z rynku

Wodorowe marzenia nie do spełnienia

Politycy gładko zmieniają front w sprawie motoryzacji

»» Brudne gry Onetu wokół kandydata obywatelskiego dr Karola Nawrockiego - oglądaj audycję na antenie telewizji wPolsce24