Świetne wyniki portów w 2024 roku

Zysk netto największych polskich portów morskich wzrósł o 26 proc. r/r do ponad 113,2 mln zł w 2024 r., podało Ministerstwo Infrastruktury. Na inwestycje w gospodarkę morską w budżecie na 2025 rok zabezpieczono ponad 2 mld zł.

Port w Gdańsku poprawił swój wynik o 24 proc., co stanowi wzrost o 51,7 mln zł. Równie imponujący wynik osiągnął Port Gdynia, zwiększając zysk o 32 proc. i zyskując dodatkowe 34,2 mln zł. Port Szczecin-Świnoujście także zakończył rok z bardzo dobrym wynikiem, notując wzrost zysku o 23 proc., czyli o 27,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim, podano.

Jak podkreślił resort, na uwagę zasługuje także wzrost przeładunków kontenerowych, które osiągnęły rekordowe 3 270 784 TEU, co stanowi wzrost o ponad 9 proc. r/r.

2 mld zł na gospodarkę morską

Na inwestycje w gospodarkę morską w budżecie na 2025 rok zabezpieczono ponad 2 mld zł. Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazła się budowa Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu, którego realizacja znajduje się obecnie w fazie prac przygotowawczych. W kwietniu 2024 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla tego projektu, która ma charakter ostateczny. Zgodnie z harmonogramem, w zależności od przebiegu prac, inwestycja ma zostać zrealizowana do 2028 r., wskazano również.

Rozbudowa portu w Gdańsku, wraz z FSRU

Port Gdańsk kontynuuje rozwój swojej infrastruktury, zwłaszcza w obszarze przeładunku zbóż. Na nabrzeżach Wiślanym i Szczecińskim powstanie 9 nowych magazynów zbożowych, co pozwoli na pięciokrotne zwiększenie pojemności magazynowej - do 152 tys. ton rocznie. Wartość całego projektu wynosi ok. 400 mln zł i będzie on realizowany w 100 proc. przez państwową spółkę - Port Gdański Eksploatacja (PGE). Dzięki inwestycji zdolność przeładunkowa spółki docelowo wzrośnie z 0,7 mln ton do 2,9 mln ton rocznie.

Istotnym elementem planów inwestycyjnych jest także budowa infrastruktury do realizacji terminalu regazyfikacyjnego FSRU w gdańskim porcie oraz kontynuacja budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki wypracowanemu porozumieniu z przedstawicielami samorządu Elbląga, pogłębiony zostanie ostatni odcinek toru wodnego do portu w Elblągu. Urząd Morski w Gdyni ogłosił już przetarg dla tej inwestycji, a prace budowlane zakończą się najpóźniej w II kwartale 2026 r.

Infrastruktura dostępowa do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

„Kolejnym strategicznym przedsięwzięciem jest budowa infrastruktury dostępowej do pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która zostanie zlokalizowana na terenie gminy Choczewo. W ramach tego projektu Ministerstwo Infrastruktury realizuje budowę Marine Off-Loading Facility (MOLF) - konstrukcji morskiej umożliwiającej rozładunek ciężkich i ponadnormatywnych ładunków potrzebnych do budowy i eksploatacji elektrowni. W zakres prac wchodzi m.in. kilometrowy pomost oraz droga techniczna” - czytamy dalej.

Inwestycje związane z budową infrastruktury dostępowej obejmują także modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo-Choczewo oraz budowę nowych odcinków tej linii, łączących elektrownię z istniejącą infrastrukturą kolejową. Zmodernizowana zostanie również linia nr 229 na odcinku Lębork-Łeba, a pierwsze przetargi na realizację tych inwestycji zostaną ogłoszone już w 2025 roku. Kolejnym elementem projektu jest budowa nowej drogi krajowej, która połączy elektrownię z węzłem Łęczyce na drodze ekspresowej S6. Inwestycja została podzielona na dwa odcinki, a dla jednego z nich już udało się uzyskać decyzję środowiskową, zakończono.

Łącznie na realizację wszystkich tych inwestycji przewidziano ponad 4,7 mld zł.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Początek końca polskiego rynku srebra?

Zrobili to! Niemiecki Rhenus rządzi w porcie Szczecin

Niemcy przejmują polskie firmy. Prof. Chojna- Duch: „Wiele się o tym mówi”

»»Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki domaga się od rządzących walki z drożyzną – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24