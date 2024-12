W Gdańsku ma powstać nowy terminal zbożowy

Budowę nowego terminala zbożowego w Gdańsku, którego właścicielem ma być spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, zapowiedział premier Donald Tusk. Terminal ma powstać do roku 2026 i kosztować ok. 0,5 mld zł.

„Dla nas bardzo ważne jest, żeby ta rezerwa na ewentualność jakiś napięć na rynku, […]ale to co najważniejsze, to żeby państwo polskie miało do swojej dyspozycji terminal zbożowy” - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej w Gdańsku.

Poinformował, że terminal będzie w pełnej dyspozycji Portu Gdańskiego.

„To nam umożliwi prowadzenie w pełni kontrolowanej świadomej polityki zbożowej w sytuacji kryzysowej” – podkreślił premier.

Dodał, że terminal zbożowy ma powstać do 2026 r.

Premier Donald Tusk podczas wizyty w miejscu rozbudowy Terminala Zbożowego w Porcie Gdańsk / autor: PAP/Adam Warżawa

Przeładunek do 150 tys. ton, koszt budowy 0,5 mld zł

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że budowa terminala przyczyni się do zwiększenia zdolności przeładunkowych i przepustowości z 30 tys. ton do 150 tys. ton.

„Jeżeli będziemy mieć dużą przepustowość, to także będzie bardzo dobra cena dla rolnika i wysoka jakość świadczonych usług. To jest niezwykle ważne dla branży agro, nie tylko dla producentów zboża […] Także tutaj powstaną magazyny, które zwiększą [przepustowość] z 30 tys. ton do ponad 150 tys. ton” - powiedział Klimczak.

Podał, że port w Gdańsku zainwestuje tu prawie 400 mln zł w rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka poinformował z kolei, że całkowita wartość inwestycji ma wynieść ok. 0,5 mld zł.

Gróbarczyk: czy ktoś jeszcze wierzy w te brednie?

Tusk w Szczecinie odda terminal Niemcom, w Gdyni odda Holendrom, a teraz w Gdańsku ten marionetkowy premier, obiecuje, że w 2026 roku… Czy ktoś jeszcze wierzy w te brednie? – komentuje na platformie X zapowiedzi Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej.

