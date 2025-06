Ruszył potężny portowy terminal w Gdańsku

Terminal T3 Baltic Hub w Porcie Gdańsk został komercyjnie uruchomiony i rozpoczął obsługę statków kontenerowych, poinformowali przedstawiciele Budimexu, który wraz z DEME Dredging wchodzi w skład konsorcjum wykonawczego. To największy tego typu projekt hydrotechniczny realizowany w Polsce. Terminal T3, zlokalizowany na 36-hektarowej powierzchni, ma osiągnąć pełną operacyjność do końca 2025 r.

„Dziś świętujemy inaugurację T3 - jednej z największych inwestycji portowych w regionie Morza Bałtyckiego. To wydarzenie nie tylko napędza rozwój gospodarczy Pomorza i Polski, ale również umacnia pozycję naszego kraju jako strategicznego uczestnika globalnego handlu. Pozostajemy zaangażowani w rozwój, innowacje i inwestycje, które ugruntują pozycję Polski jako potęgi logistycznej, współpracując ze wszystkimi partnerami przy budowie jednego z wiodących kompleksów terminali kontenerowych w Europie” - powiedział prezes Baltic Hub Jan Van Mossevelde podczas uroczystości.

Dzięki uruchomieniu T3 roczna zdolność przeładunkowa Baltic Hub wzrośnie z 3 do 4,5 mln TEU, co uplasuje gdański port wśród największych terminali kontenerowych w Europie. Kluczowa infrastruktura obejmuje nabrzeże o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra, umożliwiające obsługę największych kontenerowców na świecie.

„Terminal T3 to strategiczna inwestycja dla regionu i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Jako wiodący generalny wykonawca w Polsce jesteśmy dumni z faktu, że Budimex odegrał kluczową rolę w realizacji projektu, dzięki któremu Gdańsk staje się jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych na Bałtyku. To inwestycja, która nie tylko wyznacza nowe standardy w zakresie infrastruktury portowej, ale także przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki” - powiedział członek zarządu Budimexu Cezary Łysenko podczas konferencji prasowej.

Terminal T3 w porcie Gdańsk / autor: materiały prasowe Budimex

Całkowity koszt terminala to 2 mld zł

Konsorcjum ukończyło znaczącą część prac budowlanych przy realizacji terminalu, co pozwoliło na komercyjne uruchomienie części terminala i rozpoczęcie obsługi największych statków kontenerowych przy nowym nabrzeżu. To największy tego typu projekt hydrotechniczny realizowany w Polsce, a także jedna z największych takich realizacji w regionie Morza Bałtyckiego. Nowy terminal kontenerowy znacznie zwiększy możliwości przeładunkowe Portu Gdańsk. Całkowity koszt budowy terminala T3 wynosi około 2 mld zł (około 470 mln euro).

Zamawiającym jest spółka Baltic Hub. Projekt obejmował m.in. utworzenie sztucznej wyspy, pogłębienie dna morskiego, budowę głębokowodnego nabrzeża o długości 717 m i głębokości 17,5 m oraz stworzenie 36-hektarowego placu kontenerowego. Dzięki nowemu terminalowi, Baltic Hub zwiększy swoje zdolności przeładunkowe o kolejne 1,5 mln TEU rocznie - do poziomu 4,5 mln TEU.

„Budowa Terminalu T3 Baltic Hub była dla wykonawców poważnym wyzwaniem inżynieryjnym - cała realizacja powstawała na wodzie, jako przedłużenie istniejących już struktur terminali T1 i T2. Podczas budowy terminalu T3 Baltic Hub zużyto ponad 17,5 tys. ton stali, 160 tys. m3 betonu i 4,3 mln m3 piasku. Prace prowadzone były w systemie 24/7, z zaangażowaniem ponad 500 specjalistów, a także z poszanowaniem środowiska naturalnego i otaczającej przestrzeni. Na etapie realizacji zastosowano na przykład nowoczesne rozwiązania ograniczające hałas oraz systemy zabezpieczające ssaki morskie przed efektami prac hydrotechnicznych. W ramach inwestycji zamówionych zostało łącznie 7 nowoczesnych suwnic STS oraz 20 półautomatycznych, obsługiwanych zdalnie suwnic RMG. Suwnice STS dotarły na plac budowy drogą morską z Chin i zostały zamontowane na nabrzeżu terminalu. Ich wysokość sięga od 96 do 140 metrów z podniesionym wysięgnikiem, a każda z nich waży blisko 2 000 ton” - czytamy w komunikacie.

Terminal T3 w porcie Gdańsk / autor: materiały prasowe Budimex

Zarząd Budimexu podkreśla, że pozostaje zaangażowany w dalszy rozwój infrastruktury portowej, kolejowej i drogowej w Polsce, realizując projekty o strategicznym znaczeniu dla logistyki i transportu towarowego w regionie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

