Prezes NBP nie zostawia złudzeń na obniżkę stóp!

Silny wzrost inflacji przy wysokiej dynamice płac, podwyższona inflacja bazowa, postępujące ożywienie gospodarcze nie dają obecnie jakichkolwiek podstaw do obniżek stóp procentowych - mówił podczas czwartkowej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Inflacja przejściowo obniży się do powyżej 4 proc. r/r w III kw. br., zaś pod koniec roku wyniesie ok. 5 proc. r/r.; projekcja NBP wskazuje, że inflacja bazowa utrzyma się w okolicach 4 proc. w tym roku – zapowiada prezes NBP.

„Średnioroczna inflacja 2025 będzie wyższa prawdopodobnie niż w 2024 r. Jest tak, jak wielokrotnie to już mówiłem, z uwagi na kilka czynników regulacyjnych, które podbiją inflację w najbliższych kwartałach” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„W pierwszej połowie roku inflacja ma przekraczać - podobnie jak w styczniu 5 proc.. Według aktualnej projekcji, […] w III kwartale inflacja co prawda spadnie do nieco ponad 4 proc., ale wynikać to będzie prawie wyłącznie z efektów statystycznych, związanych z podwyżką cen energii w lipcu ub.r.” - dodał szef banku centralnego.

Jednocześnie projekcja wskazuje, że w IV kwartale br. nastąpi ponowny wzrost inflacji, wskutek dalszego wzrostu rachunków za prąd, poinformował prezes NBP.

„Po pierwsze, nastąpi przywrócenie tzw. opłaty mocowej od lipca - podbije ono inflację o 0,4 pkt proc. Po drugie, według obecnego stanu prawnego, od października nastąpi odmrożenie cen energii. Przy obecnej wysokości taryf na prąd oznacza to dalszy wzrost rachunków, co podbije inflację o kolejne 0,7 pkt proc. W efekcie pod koniec tego roku inflacja może być podobna, jak na koniec 2024 r., a więc zbliżona do 5 proc.” - wskazał Glapiński.

Prof. Adam Glapiński, prezes NBP na konferencji prasowej, 13 marca / autor: materiały prasowe NBP / screen YT @nbppl

Inflacja bazowa utrzyma się w okolicach 4 proc. w tym roku

„Oprócz cen energii, w kierunku wyższej inflacji w br. oddziałuje i będzie oddziaływać uporczywie podwyższona inflacja bazowa. Wstępne szacunki wskazują, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje w pobliżu 4 proc. przez cały okres. Dynamika cen usług będzie powyżej 6 proc.” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Projekcja wskazuje, że inflacja bazowa pozostanie zbliżona w br. do 4 proc. i podbijać ją będą trzy główne czynniki makroekonomiczne: po pierwsze, wciąż wysoka dynamika płac, choć malejąca; po drugie, przyspieszający wzrost gospodarczy; po trzecie, luźna polityka fiskalna” - dodał.

Cel inflacyjny NBP możliwy najwcześniej w 2027 r.

Marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje, że inflacja konsumencka wyniesie 4,9 proc. w 2025 r., 3,4 proc. w 2026 r. i 2,5 proc. w 2027 r.

„Jeśli chodzi o średni okres, to projekcja daje nadzieję, że przy obecnym poziomie stóp NBP, inflacja obniży się w 2026 r. Jednocześnie w 2027 będzie zgodna z celem NBP” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Informacja o historii wyników głosowania w gronie RPP ujawniona przez prezesa NBP / autor: materiały prasowe NBP / screen YT @nbppl

Glapiński: wzrost PKB i popytu krajowego w bieżącym roku

Marcowa projekcja Narodowego Banku Polskiego (NBP) przewiduje wzrost PKB o 3,7 proc., wzrost popytu krajowego - o 5,5 proc. w br.

„W bieżącym roku wzrost PKB ma dalej przyspieszać. Według projekcji - do 3,7 proc.. Wyraźnie wzrosną inwestycje, w tym inwestycje przedsiębiorstw. W rezultacie popyt krajowy w bieżącym roku ma wzrosnąć o ponad 5 proc. Czyli zdecydowanie silniej od wieloletniej średniej” - powiedział Glapiński.

Kurs złotego kształtuje rynek

„To nie jest skutek naszej restrykcyjnej polityki. Kurs dolara zmienia się pod wpływem wydarzeń dotyczących dolara amerykańskiego i tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i decyzji amerykańskich. To jest element, który zmienia kurs dolara nie tylko w stosunku do złotego, ale do innych walut światowych. To się dzieje bardzo dynamicznie” - powiedział prezes NBP podczas konferencji prasowej.

„Nasz kurs jest płynny i to się doskonale sprawdza. Co to byłby za płynny kurs, gdybyśmy mieli na niego oddziaływać - stwierdzać, że jest zły, za niski, za wysoki? On jest płynny i na tym polega jego działanie” - dodał.

ISBnews, sek

