Syryjski wstrząs na rynku ropy. Co z cenami?

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną, a inwestorzy rozważają skutki upadku rządu w Syrii, co wywołało „falę szokową” na Bliskim Wschodzie i jest poważnym ciosem dla wieloletnich „sponsorów” Syrii: Rosji i Iranu - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na I kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 67,61 USD, wyżej o 0,61 proc.

Brent na ICE na II jest wyceniana po 71,53 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,58 proc.

Inwestorzy z uwagą śledzą przebieg wydarzeń w Syrii po upadku reżimu Baszara Al-Asada.

Syryjscy rebelianci ogłosili w niedzielę w telewizyjnym oświadczeniu wyzwolenie Damaszku i obalenie prezydenta Baszara al-Asada po 24-letnim okresie jego rządów

Zbiegły z Damaszku syryjski dyktator i członkowie jego rodziny są w Rosji, gdzie udzielono im azylu na podstawie przesłanek humanitarnych - poinformowały w niedzielę rosyjskie media.

Upadek reżimu Asada, który przez ostatnie lata utrzymywał się w dużej mierze dzięki pomocy Rosji, jest poważnym prestiżowym ciosem dla Kremla, który swoją obecnością w Syrii chciał potwierdzać swój status światowego mocarstwa.

Syryjscy rebelianci informowali w niedzielę o rozpoczęciu ataku na siły pod wodzą Kurdów w mieście Manbidż na północy Syrii.

Również w niedzielę przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony ds. Bliskiego Wschodu Daniel Shapiro zapowiedział, że USA utrzymają swoją obecność we wschodniej Syrii i podejmą konieczne działania, by zapobiec odrodzeniu się tzw. Państwa Islamskiego.

„Na razie rynki w dużej mierze wyceniają fakt, że napięcie w Syrii pozostanie ograniczone do jej własnego terytorium, a ryzyko zakłóceń w dostawach ropy naftowej - póki co - pozostaje niskie” - mówi Jun Rong Yeap, strateg rynkowy w IG Asia Pte Ltd.