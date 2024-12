MAP wygasił Izerę, niech żyje klaster

Teren w Jaworznie (Śląskie), przygotowany pod kątem fabryki samochodów elektrycznych Izera jest na tyle atrakcyjny, że daje szansę realizacji np. projektu klastra elektromobilności - powiedział w środę prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) Rafał Żelazny.

W środowej rozmowie na antenie Radia Katowice prezes KSSE Rafał Żelazny był pytany m.in. o projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych Izera, który nie jest kontynuowany. Jak ocenił, wymagał on wysiłku, środków finansowych i dobrego PR-u - i wiele z tych rzeczy udało się osiągnąć. Natomiast m.in. w związku z sytuacją międzynarodową, która nie sprzyja dużym projektom inwestycyjnym, Skarb Państwa zdecydował o innym pokierowaniu przedsięwzięcia.

W Jaworznie czeka teren

„Ministerstwo Aktywów Państwowych, jak widać, będzie szło w kierunku klastra, który będzie miał na celu bardziej, jak rozumiem tę deklarację, tworzenie wysokotechnologicznych rozwiązań i być może tym samym obniżenie nieco tego, może nie strachu, ale czegoś, co nazwałbym obawami o to, że partner chiński byłby zainteresowany tylko elementem składania czy przywożenia części gotowych do produkcji” - stwierdził prezes KSSE.

„Oczywiście ten teren jest na tyle atrakcyjny inwestycyjnie, że jakiekolwiek plany, także te plany (klastra - PAP) mają moim zdaniem szansę realizacji” - zdiagnozował Żelazny.

„Sam projekt czegoś, co nazwalibyśmy elektrycznym samochodem, wydaje się dalej interesujący. Czy w konfiguracji tylko publicznej, czy w konfiguracji publiczno-prywatnej - to są już pytania do właściciela” - zastrzegł prezes KSSE, przypominając jednocześnie o kwestiach formalnych wynikających z prawnej specyfiki terenu przygotowywanego pod Izerę.

Projekt Izery firmował poprzedni rząd tworząc pod tym kątem spółkę ElectroMobility Poland (EMP). Spółka pod koniec ub. roku została pierwszym właścicielem działki o powierzchni 117 ha na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG), który jest wspólnym przedsięwzięciem miasta i KSSE.

Zgodnie z wcześniejszymi umowami, KSSE z ramienia miasta zajmuje się przygotowywaniem inwestycji na terenie JOG. 365-hektarowy JOG jest rozwijany zgodnie ze specustawą, na podstawie której m.in. Lasy Państwowe i samorząd Jaworzna wymieniły grunty. Dotąd teren wylesiono, zabezpieczono też środki na jego uzbrojenie.

Obecny rząd wygasił projekt Izera

Z końcem listopada br. minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski poinformował, że projekt Izera, prowadzony wcześniej we współpracy m.in. z chińskim partnerem technologicznym, nie jest kontynuowany - trwają natomiast rozmowy ze stroną chińską o klastrze elektromobilności.

Minister wskazał wówczas, że aby pozostać wiarygodnym partnerem dla strony chińskiej przygotowano rozwiązanie prawne, umożliwiające przekazanie na projekt klastra środków pożyczkowych z KPO, który zasiliłyby kapitał EMP.

W maju br. prezydent Jaworzna wydał pozwolenie na budowę fabryki Izery na terenie JOG. W marcu br. EMP wybrała generalnego wykonawcę fabryki. Strony podpisały list intencyjny warunkujący podpisanie umowy uzyskaniem przez EMP zgód korporacyjnych. Obecny rząd ich nie udzielił.

Spółka EMP powstała w 2016 r. pod kątem budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Spółkę założyły: PGE, Energa, Enea oraz Tauron (po 25 proc. udziałów). W styczniu 2023 r. Skarb Państwa objął akcje nowej emisji i odtąd ma 90,8 proc. akcji (spółki energetyczne po 2,3 proc.). Kapitał zakładowy wynosi 534,7 mln zł.

W ciągu 28 lat działalności w KSSE powstało ok. 100 tys. miejsc pracy i ok. 600 przedsiębiorstw; zadeklarowane i wykonane nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 50 mld zł. W 2023 r. KSSE odnotowała 83 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3,4 mld zł. W środę prezes Żelazny zasygnalizował, że w tym roku ich wartość wyniesie ok. 2,5 mld zł.

PAP, sek

