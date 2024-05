Rządzie, decyduj! Projekt Izera gotowy do startu

Czekamy na decyzję, aby projekt budowy fabryki Izery w Jaworznie rozpoczął swój operacyjny charakter – powiedział prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) Rafał Żelazny.

Jeśli zapadłaby decyzja o rezygnacji z tego projektu, teren przygotowany pod budowę fabryki Izery zostałby uwolniony pod inne przedsięwzięcia inwestycyjne, jednak poniesione koszty, wysiłek wielu ludzi i stan projektu na dzisiaj raczej zachęca do tego, żeby ten projekt kontynuować – ocenił prezes KSSE, Rafał Żelazny podczas czwartkowej rozmowy na antenie Radia Katowice.

Przypomniał, że spółka ElectroMobility Poland (EMP) niedawno uzyskała pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych marki Izera i teraz „piłka leży po stronie tego podmiotu”.

„KSSE wykonała zadanie, to znaczy udzieliliśmy odpowiedniego wsparcia publicznego poprzez decyzję o wsparciu, no i przygotowaliśmy wraz z miastem Jaworzno teren, który jest terenem przeznaczonym pod budowę” - powiedział Żelazny.

Jak dodał, choć projekt ma „pewne opóźnienia”, to jednak przeprowadzone audyty nie wykazały w nim innych większych uchybień.

Pytany, co oznaczałaby ewentualna rezygnacja z budowy fabryki Izery, Żelazny odpowiedział – zaznaczając, że nie może zdradzić wszystkich szczegółów – że niosłoby to pewne negatywne skutki dla rozwoju Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (który jest wspólnym projektem samorządu Jaworzna i KSSE), ale jednocześnie teren planowanej budowy zostałby uwolniony na inne inwestycje.

„Krótko mówiąc ten teren, powierzchniowo jest to ok. 118 ha, plus oczywiście jeszcze dodatkowo tereny całego Obszaru jaworznickiego, byłby miejscem na ewentualne pozyskanie nowych inwestorów. Tym niemniej nie jest to absolutnie pożądany przez nas stan, wydaje się, że poniesione koszty, wysiłek wielu ludzi i stan projektu na dzisiaj raczej zachęca do tego, żeby ten projekt kontynuować” - oświadczył.