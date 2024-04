Miotła Tuska. Szukają prezesa do projektu Izery

Rada nadzorcza ElectroMobility Poland, spółki przygotowującej produkcję samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie, odwołała prezesa Piotra Zarębę, a pełnienie obowiązków powierzyła Pawłowi Ponecie - poinformowała we wtorek spółka.

Jak wskazano w komunikacie na stronie spółki, Poneta będzie kierował ElectroMobility Poland do czasu powołania nowego prezesa w drodze konkursu, co powinno nastąpić do 8 maja br. Z kolei konkurs ma zostać ogłoszony jeszcze we wtorek. Na stanowisku pozostał natomiast członek zarządu ds. finansowych Sławomir Bekier.

Paweł Poneta jest prezesem spółki Tauron Inwestycje, należącej do grupy Taurona.

ElectroMobility Poland SA powstała w październiku 2016 r. jako spółka czterech kontrolowanych przez państwo koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu. Obecnie większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który ma 90,8 proc. akcji; pozostali akcjonariusze, czyli PGE, Enea, Turon i kontrolowana przez Orlen Energa mają po 2,3 proc. udziałów.

W marcu br. EMP wybrała generalnego wykonawcę fabryki Izery - firmę Mirbud. Strony podpisały list intencyjny warunkujący podpisanie umowy uzyskaniem przez EMP zgód korporacyjnych. Współpraca ma zostać potwierdzona odrębną umową o generalne wykonawstwo inwestycji po uzyskaniu przez spółkę EMP zgód korporacyjnych. Według EMP wybór generalnego wykonawcy i podpisanie stosownych umów umożliwiłyby uruchomienie masowej produkcji samochodów do połowy 2026 r. Dotąd spółka deklarowała uruchomienie produkcji polskiego elektryka w grudniu 2025 r., a sprzedaż - w 2026 r.

