Projekt Izera. MAP: "Uratować tereny w Jaworznie"

Będziemy starali się uratować tereny w Jaworznie dla dużej inwestycji, w nowym modelu biznesowym - powiedział w piątek szef MAP Borys Budka, pytany o plany wobec spółki ElectroMobility Poland, pracującej nad projektem samochodu elektrycznego Izera.

Minister zaznaczył, że są inwestorzy, którzy chcą wchodzić w projekt elektromobilności i jest szansa, że w tę stronę to pójdzie.

Minister aktywów państwowych Borys Budka uczestniczył w piątek w konferencji prasowej podczas oficjalnej inauguracji działania Ministerstwa Przemysłu w Katowicach. Budka był pytany o przyszłość projektu Izery - w związku m.in. z apelami zainteresowanego realizacją inwestycji jaworznickiego samorządu, który pod tym kątem przygotowuje teren nazwany Jaworznickim Obszarem Gospodarczym (JOG).Zgodnie z planami rządu nadzór nad spółką EMP ma sprawować resort aktywów.

Budka odpowiedział, że formalnie będzie mógł się wypowiadać na ten temat, gdy nadzór nad tą spółką trafi już do MAP, zastrzegł jednak w piątek, że „projekt Izera” to „jedno z wielu kłamstw poprzedniego premiera Mateusza Morawieckiego”, ponieważ milion samochodów elektrycznych miało jeździć w Polsce już dawno.

My będziemy starali się ten teren uratować dla dużej inwestycji. Natomiast model, który zostanie przyjęty, będzie modelem optymalnym biznesowo. Nie może być tak, żeby bez konkretnego planu finansowego ktoś rzucał deklaracje. Na szczęście są inwestorzy, którzy chcą wchodzić w projekt elektromobilności i jest szansa, że właśnie w tę stronę to pójdzie - zasugerował.

Bo skoro już dokonano tego typu działań, to nawet jeśli to jest źle przygotowane, to trzeba to poprawić i starać się, by tamto miejsce zyskało nowy model biznesowy, zwłaszcza że dla miasta Jaworzna jest to bardzo istotne - wyjaśnił, dodając, że starający się o reelekcję prezydent Jaworzna Paweł Silbert jest kandydatem PiS, był w komitecie poparcia Mateusza Morawieckiego i dotąd nie reagował widząc, że plany nie są realizowane.