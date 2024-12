PiS: jest wciąż szansa, by przywrócić Izerę

Posłowie PiS zaapelowali w piątek do rządzących o przywrócenie projektu dotyczącego produkcji samochodów elektrycznych marki Izera. Liczymy, że rząd premiera Donalda Tuska opamięta się i zmieni w tej sprawie decyzję - podkreślili.

Z końcem listopada br. minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski poinformował, że projekt Izera, prowadzony wcześniej we współpracy m.in. z chińskim partnerem technologicznym, nie będzie kontynuowany - trwają natomiast rozmowy ze stroną chińską o klastrze elektromobilności.

„Czegoś takiego jak Izera nie ma, natomiast istnieje spółka ElectroMobility Poland, która prowadzi pewien projekt, który myśmy przekierowali z torów science fiction na tory biznesowe. Teraz rozmawiamy o klastrze elektromobilności. Tutaj negocjacje ze stroną chińską nadal twają” - powiedział 27 listopada minister aktywów państwowych.

Poseł PiS Ireneusz Zyska / autor: PAP/Szymon Pulcyn

Poseł Ireneusz Zyska (PiS) ocenił w piątek na konferencji prasowej w Sejmie, że decyzja szefa MAP dot. projektu samochodów marki Izera jest „skandaliczna, niezrozumiała, wymierzona w polski przemysł, w rozwój miejsc pracy, w rozwój regionu, który jest w trakcie trudnego procesu transformacji„.

Zdaniem posła PiS, obecny rząd na którego czele stoi premier Donald Tusk likwiduje „ambitne projekty poprzedniego rządu„.

„Dlatego zwracamy się z apelem do Donalda Tuska, do ministra aktywów państwowych, do koalicji rządzącej, aby odwrócili decyzję dotycząca Izery. Jest jeszcze czas, jest jeszcze szansa. Techniczne warunki zostały spełnione” - oświadczył Zyska.