Mobilna galeria plakatu: Bank Pekao S.A. łączy finanse ze sztuką dla klientów bankowości prywatnej

Bank Pekao S.A. udowadnia, że Bankowość Prywatna to nie tylko ekskluzywne usługi finansowe, ale również wyjątkowe doświadczenia, które wykraczają poza tradycyjne ramy zarządzania majątkiem. Mobilna galeria plakatu to nowatorski projekt skierowany do klientów Private Banking, który łączy świat finansów ze sztuką cyfrową. Ta unikatowa inicjatywa wprowadza nowe standardy w obszarze obsługi klientów, podkreślając misję banku w tworzeniu wartości dodanej na wielu płaszczyznach.

Czym jest mobilna galeria plakatu? Poznaj nowatorski projekt Banku Pekao S.A.

Mobilna galeria plakatu to interaktywny projekt artystyczny, który daje możliwość klientom Bankowości Prywatnej wyboru tła w aplikacji mobilnej. W ramach inicjatywy, plakat y zaprojektowane przez graficzkę i ilustratorkę młodego pokolenia – Adę Zielińską, są prezentowane w cyfrowym formacie na ekranie aplikacji PeoPay. Rozwiązanie to nie tylko promuje sztukę i kolejny młody talent, z którym bank nawiązał współpracę, ale także podkreśla rosnące znaczenie sztuki cyfrowej w nowoczesnym świecie.

Projekt zbliża klientów do sztuki, inspiruje i umożliwia poznawanie wartościowych dzieł w sposób nieszablonowy i nowoczesny. Dzięki temu Bank Pekao S.A. podkreśla swoje zaangażowanie w dostarczanie nie tylko usług finansowych, ale także inspirujących doświadczeń kulturalnych. Nowoczesne tło aplikacji PeoPay dla klientów Private Banking.

Ada Zielińska, znana z łączenia nowoczesności z nostalgią lat 70. i 80., to ceniona graficzka i ilustratorka, która w swoich projektach z powodzeniem wykorzystuje techniki analogowe. Dzięki współpracy z Bankiem Pekao S.A. jej prace wzbogacają aplikację mobilną dla klientów Bankowości Prywatnej. Nowe tła w PeoPay zaprojektowane przez Adę Zielińską odzwierciedlają elegancję i minimalizm charakterystyczne dla identyfikacji wizualnej banku. Ilustracje utrzymane w odcieniach grafitu, beżu i złota, wprowadzają harmonię estetyczną i nadają aplikacji zupełnie nowe oblicze. Minimalistyczne tło zaprojektowane przez artystkę jest nie tylko estetyczne, ale również praktyczne, ponieważ doskonale współgra z interfejsem użytkownika.

Cyfrowe innowacje w sztuce i bankowości

Wprowadzenie mobilnej galerii plakatu wpisuje się w trend tzw. sztuki cyfrowej. Cyfrowe nośniki umożliwiają nieograniczony dostęp do dzieł, jednocześnie zachowując ich najwyższą jakość. Bank Pekao S.A., łącząc technologie z kulturą, oferuje klientom Private Banking nową wartość – możliwość odkrywania polskiej sztuki grafiki i plakatu w niestandardowym wydaniu.

Warto przypomnieć, że w 2022 roku zespół Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. przeprowadził pierwszą na świecie tokenizację sztuki w uniwersalnej instytucji finansowej. Projekt o nazwie UNIQUE polegał na nadrukowaniu fotografii przedstawiających fragmenty dzieła sztuki na 440 kart kredytowych powiązanych z NFT. Niedawno bank zaangażował się również w projekt ARCHIV3, polegający nie tylko na ponownej tokenizacji sztuki, ale też wykonaniu profesjonalnych skanów dziesięciu dzieł z zasobów banku i złożeniu ich w Światowym Archiwum Arktycznym.

Bank Pekao S.A. łączy sztukę i finanse w harmonijną całość

Private Banking to usługi kierowane do najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują indywidualnego podejścia, kompleksowego zarządzania majątkiem oraz unikalnych doświadczeń. Wprowadzenie mobilnej galerii plakatu przez Bank Pekao S.A. pozwala połączyć zarządzanie finansami z promocją kultury i sztuki. Dzięki rozwiązaniom takim jak Family Office, dostępowi do usług doradztwa inwestycyjnego czy opieki bankiera jeszcze skuteczniej dopasujesz strategię i działania do swoich potrzeb.

Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. – sztuka, innowacje i tradycja

W 2022 roku Bank Pekao S.A. świętował 25-lecie Bankowości Prywatnej, prezentując galerię polskiego plakatu. To właśnie wtedy zrealizowano pierwszy w historii proces tokenizacji sztuki w uniwersalnej instytucji finansowej. Fragmenty dzieła Rafała Bujnowskiego „Ściana pracowni” zostały naniesione na karty płatnicze, tworząc unikalne połączenie sztuki z technologią.

Galerię polskiego plakatu wzbogaciły wyjątkowe prace autorstwa trójki uznanych artystów: Kai Renkas, Błażeja Ostoi Lniskiego i Lexa Drewinskiego. Te wyjątkowe plakaty, inspirowane motywem przewodnim jubileuszu, były prezentowane zarówno w wirtualnej galerii sztuki Banku Pekao S.A., jak i w prestiżowych miejscach, takich jak Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Teraz do tego grona dołączyła Ada Zielińska – ilustratorka młodego pokolenia. Jej dzieła tworzą nową jakość w ofercie dla klientów Private Banking, którzy poszukują wyjątkowych możliwości inwestycyjnych i inspirujących doświadczeń.